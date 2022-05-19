日中外長會談 林芳正：台海和平很重要

日本外務大臣林芳正十八日與中國外交部長王毅舉行視訊會談時，再次強調台灣海峽和平與穩定的重要性。（取自林芳正臉書）

2022/05/19 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京十八日報導〕日本外務大臣林芳正十八日與中國外交部長王毅舉行視訊會談時，再次強調台灣海峽和平與穩定的重要性，並對中國在東海、南海與尖閣諸島（釣魚台列嶼）周邊的軍事活動表示「嚴重關切」。他還譴責俄羅斯入侵烏克蘭「明顯違反國際法」，也要求中國在維持國際和平與安全方面「扮演負責任角色」。

日本下週將迎接上任後首次來訪的美國總統拜登，並舉辦日美澳印「四方安全對話」（Quad），一般認為，日方在Quad峰會前主動邀請中方舉行外長會談，試圖避免雙方關係惡化。林芳正與王毅兩人去年十一月首次舉行電話會談，十八日的視訊會議為時約七十分鐘。

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日本外務省發布的新聞稿指出，林芳正在會談中譴責俄羅斯入侵烏克蘭明顯違反國際法，並要求中國在維持國際和平與安全方面「扮演負責任角色」。

林芳正也重申台灣海峽和平與穩定的重要性，並針對包括尖閣諸島局勢在內的東海、南海、香港、新疆維吾爾自治區等表示嚴重關切。至於日本駐中國大使館人員遭到短暫拘留事件，林芳正要求中方道歉，並避免再次發生類似情事。此外，林芳正還強烈要求中方盡早取消對日本產食品的進口限制。

嗆日美聯手抗中論調

王毅：搞得烏煙瘴氣

中國外交部的新聞稿則聲稱，王毅提到今年是中日建交五十週年，是兩國關係發展史上的重要里程碑，當務之急是做好三件事︰一是切實把握兩國關係正確方向、二是充沛兩國關係前進動力、三是及時排除干擾日中關係的因素。王毅說，近期日方在台灣等涉及中國核心利益和重大關切問題上的「消極動向」相當明顯，「一些政治勢力無端抹黑攻擊中國，嚴重損害雙方互信，動搖兩國關係根基」。

對於日美澳印Quad峰會，王毅則批評，「美國領導人還未成行，所謂日美聯手對抗中國的論調就已甚囂塵上，搞得烏煙瘴氣」，希望日方務必謹慎行事，不要為他人火中取栗，不要走以鄰為壑的歧途。

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