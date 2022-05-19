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    「病毒無國界」 布林肯：世衛應邀台參與

    世界衛生大會廿二日登場，美國國務卿布林肯發布聲明，強力呼籲邀請台灣以觀察員身分與會。（路透）

    世界衛生大會廿二日登場，美國國務卿布林肯發布聲明，強力呼籲邀請台灣以觀察員身分與會。（路透）

    2022/05/19 05:30

    〔政治中心／綜合報導〕世界衛生大會（WHA）廿二日登場，中央社報導，美國國務卿布林肯昨天發布聲明，強力呼籲邀請台灣以觀察員身分與會。他強調，病毒無國界，台灣是全球公衛界資優生，沒有道理把台灣孤立在外。

    台灣是全球公衛界資優生

    第七十五屆WHA將於廿二日至廿八日於瑞士日內瓦召開，台灣尚未收到邀請函。布林肯發布聲明表示，美方強力主張世衛組織（WHO）以觀察員身分邀請台灣參與WHA。

    布林肯指出，邀請台灣以觀察員身分參與WHA，能體現WHO盼以包容性方式建立國際衛生合作、「全民均健」（Health for All）的承諾；台灣是全球衛生界能幹又負責任的成員，過去曾以觀察員身分受邀參與多屆WHA。台灣與其獨特能力與作法，包括重要公衛知識、民主治理、疫情期間展現的韌性、強健經濟等，都能為WHA討論帶來可觀價值。

    布林肯強調：「沒有排除（台灣）與會的合理理由，（台灣的參與）能使世界受益。」沒有道理把台灣孤立於世界公衛論壇之外，恐有損包容性全球公衛合作。

    布林肯說，「病毒無國界」，在世上所有人都安全不受公衛威脅前，沒有人是安全的。

    布林肯表示，在加入會員不需要國家地位的國際組織，美國會持續支持台灣成為會員；在無法取得會員身分的組織，則鼓勵台灣有意義參與。他重申，這符合美國以台灣關係法、美中三公報、六項保證為準則的「一中政策」。

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