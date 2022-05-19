美軍售聚焦「不對稱」 美商會：削弱台防禦力

拜登政府對台軍售「強勢導引台灣」朝向「不對稱」防禦，台灣欲採購的新型MH-60R反潛直升機（見圖）、E-2D預警機及M109自走砲因而遭取消。（路透檔案照）

2022/05/19 05:30

恐導致政策混亂 大幅延宕對台整體軍售

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國商業團體日前致函拜登政府，直言華府企圖終止任何不屬於「不對稱」防禦、被華府視為在抵擋中國解放軍全面奪島效果不大的對台軍售計畫的舉動，將有損台灣的防禦能力，因為僅著重不對稱防禦的對台軍售，欠缺因應全面登陸以外的情節，如共機持續入侵台灣防空識別區或需要靠廣泛海軍裝備來破解中國封鎖台灣。

北京將更能遊走灰色地帶 簡化攻台計畫

位於台北的「台灣美國商會」（AmCham Taiwan）及總部設在美國維吉尼亞州的「美台商業協會」（USTBC）在十六日致函美國國務院政軍局副助理國務卿芮斯尼克回應拜登政府新的對台軍售計畫時，做上述表示。

請繼續往下閱讀...

這封由台美商會執行長魏立安與美台商會會長韓儒伯簽名的信函指出，華府政策將造成台灣武裝部隊的能力差距，以及「對台灣在衝突的所有階段上的威懾與防禦能力造成巨大的長期傷害」，這將削弱台灣的防禦，在遭中國攻擊時更易受害；著重不對稱防禦的新的對台軍售政策，非但無法加速台灣的威懾力，反而恐導致政策混亂與大幅延宕整體軍售。

值此台灣更換老舊戰機、軍艦與坦克之際，芮斯尼克卻在今年三月告訴美國的國防工業高層，美國希望台灣專注於反艦飛彈、防空與飛彈防禦、指揮與通信、情報監視與偵察，以及預警系統等能力。日前也在與美台商會開會時說，拜登政府在對台軍售上會「強勢導引台灣」朝向前述領域。台灣欲採購的新型MH-60R反潛直升機、E-2D預警機及M109自走砲，顯然已因不符合「不對稱」防禦而遭取消。

信中指出，台美商會與美台商會都同意，台灣必須成為讓中國難以下嚥的「硬目標」，但台灣同時有承平時期與戰時的安全需求，將台灣防禦貶低到僅具備鎖定「諾曼第登陸」式情節的能力與系統，將導致中國能更肆無忌憚地持續其遊走灰色地帶的任務，以及因減少中國被迫面對的問題而實際上簡化其攻台計畫。

美海軍軍令部長：台灣須獲得正確武器和訓練

與此同時，美國海軍軍令部長吉爾迪上將十七日表示，從烏克蘭戰爭的經驗看來，台灣必須透過包括獲得正確武器和適當訓練在內的軍事威懾，來防範中國可能的入侵行動。

吉爾迪是在美國外交關係委員會主辦的研討會發表前述看法。吉爾迪指出，烏克蘭戰爭的重大教訓之一，就是不僅要擁有正確的工具，而且要提供可以正確使用的訓練，「關於台灣，我們不應不注意這點」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法