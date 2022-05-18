潘孟安施政報告 議員鬧場

屏東縣長潘孟安昨天在議會施政總報告，五十分鐘不看稿一氣呵成。（記者羅欣貞攝）

2022/05/18 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣議會定期大會，屏東縣長潘孟安昨依往例不看稿，完成五十分鐘的施政總報告；然而在他結束報告後，議員蔣月惠就非施政報告內容議題舉牌抗議，還下跪、丟資料，議長周典論多次制止，最後有議員提臨時動議散會，會程在混亂中結束。

屏東縣議會召開第十九屆第七次定期大會，屏東縣長潘孟安昨進行施政總報告，就在五十分鐘的報告結束後，屏東縣議會議長周典論問在場議員，對縣長施政報告有沒有意見，縣議員蔣月惠便提問並高舉寫著「抗議強拆建民光復民宅路廢徵收」的看板，接著下跪問「縣長為什麼強拆光復路？跪著求你」、「請縣長回答，會強拆嗎？」，議長周典論提醒她「不要影響議事程序」。

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議場內其他議員也舉手要發言，議員唐玉琴舉手提問「要不要繼續開會？」，議員李世斌關心確診考生補考國中會考的權益；但現場鬧哄哄，蔣月惠繼續舉牌呼喊「議長，我的問題都沒有回答？」、「議長偏心！」，又把座位上書面資料拿起往前丟，嚇壞前面其他議員。

議長周典論提高分貝再度提醒「蔣議員妳這樣是故意擾亂議事秩序」，後來議員李世斌提臨時動議散會，議員們紛紛附議。周典論敲下議事槌「附議成立，大家散會！」；散會後議員抱怨「想問施政報告內容都沒有機會」。

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