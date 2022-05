自由日日shoot》前和統會成員周文偉犯下加州血案 蔡：暴力永遠不是解決方法

蔡英文於推特發文對槍擊事件表達哀悼。(取至推特)

2022/05/18 05:30

〔記者蘇永耀、李欣芳、楊淳卉、施曉光、呂伊萱/台北報導〕美國南加州爾灣台灣基督長老教會發生重大槍擊事件,總統府昨日嚴正譴責任何形式的暴力行為,蔡英文總統也透過推特以英文表達對於鄭達志醫師的深切哀悼,並盼受傷民眾儘快康復。總統強調,「暴力永遠不是解決方法」(Violence is never the answer)。

孫曉雅代表美政府致哀

美國在台協會(AIT)處長孫曉雅昨致電外交部長吳釗燮,代表美國政府表達高度哀悼;我方也促請美方務必保護我國僑民安全。孫曉雅透過臉書表示,相關執法機構正在進行案件調查,AIT讚賞會友所展現的英勇行為,也心繫受此悲劇事件牽連的台灣社群,期盼他們能平安度過眼前極為艱難的時刻。

請繼續往下閱讀...

日本台灣交流協會昨也對此案表達關心與哀悼。交協表示稱呼挺身而出台裔醫師為英雄,因為他及多位民眾的奮勇合力,才能免於後續更多的傷亡。「這名英雄已告別我們前往另一段旅程,但他生前的勇舉一定會化作溫柔的力量撫慰傷者,並長存在每個人心中。」

針對槍擊案,國民黨在臉書表達沉痛哀悼之意,也向當地台裔社群致上慰問。國民黨說,無論任何政治意識形態,都不足以成為傷害他人的藉口與理由,對這樣的仇恨、暴力給予最嚴厲譴責。

