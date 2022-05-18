自由日日shoot》周嫌鎖定台灣人聚集教會

涉及美國南加州教會槍擊案的兇嫌周文偉，2019年參加「拉斯維加斯中國和平統一促進會」，力挺韓國瑜。 （翻攝自《LV新聞網》）

2022/05/18 05:30

〔編譯孫宇青、記者呂伊萱、周湘芸、黃美珠、羅欣貞、吳俊鋒、張軒哲、蘇孟娟／綜合報導〕美國加州「爾灣台灣基督長老教會」發生一死五傷槍擊案，橘郡警察局長巴恩斯表示，周文偉選擇「爾灣台灣基督長老教會」為作案對象，可能是因為該教會聚集非常多台灣人，「他特別鎖定這個台灣人社群的代表教會」。

美國獨立媒體人Inty在「推特」表示，周文偉為拉斯維加斯「中國和平統一促進會」的理事，曾在聚會上展示支持前高雄市長韓國瑜、反對台獨的標語。此外，周去年起持有內華達州私家偵探執照，曾在二○一四至二一年間，在五家保全公司擔任持槍保全人員。

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綜合媒體報導，駐洛杉磯辦事處長黃敏境證實，一九五三年出生的周文偉「在台灣出生是肯定的，應在台灣當完預官才出國」。據了解，周已歸化美國，現獨居於拉斯維加斯，妻子和一名孩子住在台灣，第二名孩子的現況則不清楚。

去年曾在屋裡開槍

周的舊鄰居歐瑞拉納（Balmore Orellana）向「美聯社」表示，周去年和妻子分開後，生活即一團混亂；周曾是一位和藹可親的人，在拉斯維加斯擁有一棟公寓，該房產去年以略多於五十萬美元的價格出售，他的妻子用這筆錢搬回台灣。歐瑞拉納也說，周多年前曾被一名租客毆打成傷，頭部動過手術；近年心智能力似乎有所下降，去年夏天還在屋裡開槍，子彈穿透到歐瑞拉納屋裡，最後周被趕出公寓。

曾在台灣多校任教

據了解，周曾在輔仁大學、中華科技大學、屏東科技大學、南台科大任教於觀光、生活應用科系，教授調酒等科目，但各校多表示時隔已久，且任教時間不長，對他的印象不深。

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