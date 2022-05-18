自由日日shoot》加州警：槍手周文偉仇台

美國南加州教會發生槍擊案。（美聯社）

2022/05/18 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國加州「爾灣台灣基督長老教會」十五日在橘郡拉古納伍茲市「日內瓦長老會教堂」舉行禮拜及午餐會，卻發生一死五傷槍擊案，死傷者全為亞裔。當地警方十六日指槍手為六十八歲台灣移民周文偉（David Wenwei Chou），犯案動機與政治因素有關，且「仇視台灣」，已被控一項謀殺罪、五項殺人未遂罪和四項非法持有爆炸物罪名。

橘郡警長巴恩斯指出，兇嫌周文偉是出於「對中國和台灣之間的政治緊張局勢」感到憤怒不滿而犯案，這股情緒促使其在十四日獨自從拉斯維加斯前往南加州。周嫌非該教堂的常客，也不認識任何教友，案發當天一早就前往教堂一起做禮拜，待午餐會結束，眾人拍照之際，周先用鐵鍊和強力膠封鎖門口，並在教堂內放置幾袋彈藥和汽油彈，最後用兩把手槍開火，企圖進行「大屠殺」。聯邦調查局也已對該案展開仇恨犯罪調查。

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周有保全執照 能合法購槍

巴恩斯指出，周嫌單獨犯案，其擁有內華達州保全執照，案發前在拉斯維加斯擔任保全，因此能合法購買兩支九釐米口徑半自動手槍。檢調還在周嫌車內發現中文書寫的紙條，內容約略為不認同「台灣是一個獨立於中國的國家」，以及「有多麼痛恨台灣人」。周嫌現已被扣押，保釋金為一百萬美元（約二九八○萬台幣），橘郡檢察官辦公室擬於廿三日提出公訴。

當地台裔市議員黃瑞雅表示，「爾灣台灣基督長老教會」平時租借「日內瓦長老會教堂」舉辦活動，使用的語言多為台語。由於現任牧師李輔仁獲邀到外地演講，教友特地邀請從台灣赴美探視父母的前主任牧師張宣信代理講道。據了解，負責接待的人員當天一早還對生面孔的周嫌說「歡迎你第一次來」，周嫌回「我已經來兩、三次了」。周嫌鎖住教堂大門時，還推走一位教友，拒絕回答對方的詢問。

鄭達志撲向兇嫌 中彈身亡

另外，巴恩斯也提到，這起槍擊案的不幸身亡者是加州五十二歲醫師鄭達志，身後留下妻子和兩名尚在讀初中的子女。據了解，鄭達志案發當時衝向周嫌，試圖讓對方繳械，卻被擊中數槍；但多虧有他的英勇之舉，張宣信牧師才能趁機用椅子擊中周嫌頭部，其他教會人士進而用電線綁住槍手，「沒有鄭醫師的英勇之舉，毫無疑問會有更多受害者」。事件過後，教會現場有不少當地民眾留下花束與卡片，向案件死傷者致意。其他五名傷者分別為四男一女，年齡介於六十六到九十二歲。

鄭達志案發當時衝向周嫌，試圖讓對方繳械，卻被擊中數槍身亡。（法新社）

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