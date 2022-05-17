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    多人表態競逐 黨中央遲未動作 藍桃市長提名 像無終點初選

    爭取國民黨桃園市長提名的立委呂玉玲，對於未來勝選信心滿滿。 （記者李容萍攝）

    爭取國民黨桃園市長提名的立委呂玉玲，對於未來勝選信心滿滿。 （記者李容萍攝）

    2022/05/17 05:30

    〔記者林良昇、李容萍／綜合報導〕國民黨桃園市長提名近期出現眉目，國民黨立委魯明哲表態「若黨中央徵召會考慮」；另位已表態參選的同黨立委呂玉玲持續爭取支持，盼黨中央關愛。桃園輔選人士認為，黨中央勢必要有動作，否則各方如同「沒終點的初選」，未來整合更不易。

    國民黨在桃園市長提名，目前有呂玉玲及前台北市議員羅智強表態爭取，據了解，黨中央屬意徵召魯明哲，魯明哲卻沒意願。近期傳出，魯對桃園地方人士表態，若黨中央徵召會考慮，讓魯形同重回桃園市長提名戰局。不過，魯卻否認「表態」，指他的立場與以前一樣，仍是「成功不必在我」。

    魯明哲︰地方很多勸進聲音

    魯明哲昨在立院受訪時也重申，黨中央上次徵詢各方意見一個多月來，他沒有再與黨中央接觸或溝通，地方上確實有很多勸進的聲音，他是回應地方，如果黨中央透過公平的提名機制，最後還是要徵召他，他會認真考慮，但能不能團結才是重點。

    呂玉玲︰四八六里長力挺

    呂玉玲昨則上廣播節目，持續爭取黨中央提名。呂指出，自己從未聽過黨中央的「內定說」，她在桃園市卅一位國民黨議員中獲得廿九位支持，全市五○四位里長有四八六位連署力挺，這就是和在地的連結，有信心她就是最強的。

    呂玉玲也評論另一位對手羅智強，稱羅與桃園沒淵源，今年四月才突然說要來桃園服務，這不是「空降」而是「跨區」。

    對於桃園市長提名，知情人士指出，魯明哲雖一直說沒意願，但從桃園地方到黨中央，不會有人真覺得魯沒意願或被排除在可能人選外，近期各界討論「呂、羅」，讓魯的聲量確實減少，魯向地方釋放出「若徵召會考慮」，正宣示自己仍在選項中。

    輔選人士憂分裂加劇

    桃園輔選人士坦言，黨中央都沒有再和各方溝通，是否採取民調、時程為何都沒有方向，但各陣營都已動起來，黨中央雖沒要辦初選，卻形同讓地方進行一場「沒有終點的初選」，分裂隨時間不斷加劇，黨中央勢必要有積極動作。

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