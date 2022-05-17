縣市長選戰 宜雲南屏對決 藍綠守二搶二》民進黨鎖定宜雲 拚勁翻轉

宜蘭縣是國民黨縣長林姿妙與民進黨宜蘭市長江聰淵角逐縣長寶座；雲林縣是國民黨尋求連任的縣長張麗善對決民進黨立委劉建國。（資料照）

2022/05/17 05:30

〔記者楊淳卉／台北報導〕本土疫情升溫，政黨針對縣市長提名進度放緩。民進黨與國民黨皆已完成提名僅有宜蘭、雲林、台南、屏東等四個縣市，其中民進黨更鎖定宜蘭、雲林力圖翻轉。黨內人士指出，當前防疫為重，讓挑戰者較難以施展，待七月疫情可望趨緩後，大選才能真正開打。

林姿妙官司牽動選情

民進黨四月底已提名宜蘭市長江聰淵參選宜蘭縣長，國民黨仍提名陷涉貪風波的宜蘭縣長林姿妙挑戰連任。綠營當時調查，林姿妙涉貪案爆發時，一度重創林的選情，使得過去落後林姿妙近兩成的江聰淵，一下拉近與林的距離，甚至幾次些微超越林姿妙，讓綠營對宜蘭選情抱持希望。此外，民進黨在宜蘭各系統此次順利整合，亦減少綠營內部隱憂。

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然而，黨內人士指出，藍營方面評估，檢方幾度聲押林姿妙未成，林的司法案件可能僅是輕傷，因此仍不懼風險提名，未來全案如何發展、最後是否仍具殺傷力，仍是未知數。

張家實力不如過去穩固

另，民進黨提名立委劉建國、對決國民黨縣長張麗善，希望突破雲林張家地方勢力。據了解，儘管目前劉仍落後張，但綠營認為，張家實力已不如過去穩固，加上擔任立委的前縣長蘇治芬要「下架」張家的強烈企圖，年底選舉藍天再翻成綠地值得期待。

黨內人士認為，目前社會專注於疫情發展，讓地方政府有施展的舞台，民眾也不樂見政黨在此時為拚選舉而劍拔弩張，對於挑戰者而言可說是處處受限，待七月疫情可望趨緩後，大選才是真正的開始。雖然現況對挑戰者頗有壓力，但過去藍綠戰將的勝負關鍵也是在選前一、兩個月，相信屆時盡力衝刺也來得及。

至於綠營拚延續地方執政的屏東縣，則是黨內初選勝出的立委周春米對決國民黨人選蘇清泉。黨內認為，屏東長期綠大於藍，周有現任屏東縣長潘孟安強力支持，初選過後各勢力在檯面上也馬上展現團結，民進黨可望由周春米延續屏東執政。

此外，台南市長黃偉哲對上國民黨對手謝龍介，黨內也認為黃拚成功連任應無太大懸念，但黃偉哲在下任市長的最大挑戰，來自台南市議會議長選舉競爭，如何處理二○一八年郭信良因參選議長退黨所產生的紛爭遺緒。

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