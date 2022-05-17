騰雲二型無人機 航程涵蓋台灣周邊海域

中山科學研究院加快研發「騰雲二型」無人機進度，近日首度出海測試，在花蓮外海飛行長達三小時，距離逾四百公里，航程可涵蓋台灣周邊海域，中、長程監偵能力已獲得大幅提升。（記者游太郎）

2022/05/17 05:30

〔記者游太郎／花蓮報導〕中科院在國防部要求下，近期全力加強無人機的研發及自製能量，研發、測試中的「騰雲二型」無人機，連日由空軍佳山基地起飛，並首度出海測試中、長程飛航能力及光學導引、指揮管制等功能，已具備中、長程監偵能力，未來和美製的MQ-9B海上衛士無人機搭配，將可擁有長時間執行台灣周邊海域的監偵能力。

烏俄戰爭中，無人機發揮「偵打一體」的關鍵性戰力，讓烏克蘭軍隊成功扭轉兵力劣勢，國防部汲取經驗，除了將無人機納入「漢光卅八號」演習演練重點項目，已要求中山科學研究院加快無人機研發進度。

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據指出，「騰雲二型」無人機五月初迄今密集測試各項性能，並首度飛往花蓮外海空域測試，為了安全及監控需求，斷續打開了航空器編號及訊號，清楚顯示了在海上空域繞行的軌跡，時間長達近三小時，顯示已初步具備了中、長程的飛行能力，並突破了遠程導引等技術瓶頸。

全球防衛雜誌採訪主任陳國銘表示，以往國造的無人機出海測試，受限於飛行距離及安全等因素，大部份均沿著海岸飛行，出海測試相當少見，最近的飛行時間長達三小時，必須具備完整的通信能力，研判出海除了測試飛航距離，還包括光學感測、雷達等各項測試，相關技術瓶頸應該已獲重大突破。

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