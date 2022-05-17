美過去講不支持台獨 陳明通：被中國情緒勒索

國安局長陳明通昨表示，美國的一中政策，過去較少提及「六大保證」，這次是更清楚說明對台六大保證，且美方很清楚認為中華人民共和國沒有對台灣的主權。（記者廖振輝攝）

2022/05/17 05:30

〔記者吳書緯／台北報導〕美國國務院官網日前更新美台關係的文字描述，刪除「美國不支持台灣獨立」等用語，受到關注。國安局長陳明通昨表示，美國這次是更清楚說明對台「六大保證」，且美方很清楚認為中華人民共和國沒有對台灣的主權。

陳明通進一步說，美國過去講不支持台獨，是因為九六年台海危機後，要與中國修好關係，時任總統柯林頓在上海演講說不支持台獨，從此北京政府幾乎是情緒勒索，任何政府上台都要求講這句話，講到後來美方覺得「咁有需要？」後來就不講了。

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立法院外交及國防委員會昨邀請陳明通、外交部次長田中光報告「印太最新情勢發展與未來動向」，並備質詢。國民黨立委江啟臣詢問美國務院官網更動引發不同解讀，而國務院發言人出面說美國沒有改變一中政策。

陳明通說，美方已經很清楚的說明政策，而美國的「一個中國」政策，過去較少提到「六大保證」，美國很清楚的認為，中華人民共和國沒有對台灣的主權。

民進黨立委劉世芳質詢時問，美方移除「台灣是中國的一部分」、「美國不支持台獨」等內容，是否代表美國的一中政策已經在改變？陳明通說，其實並沒有改變。

陳明通舉例，美國國防部長奧斯汀四月廿日與中國國務委員兼國防部長魏鳳和通話，事後中國稱奧斯汀說「美國堅持一個中國原則」，美國以前都不會作聲，但這次罕見地清楚說，奧斯汀並沒有這樣說，這表示長期以來北京一直想吃人家豆腐，想將「一中政策與一中原則」結合在一起。

中國攻台 也包括拿下釣魚台

另，前日本首相安倍晉三曾表示，台灣有事等同日本有事，民進黨立委王定宇質詢時關心，日本在印太地區戰略的自我定位和角色，是否開始改變？陳明通表示，中國的完全統一是包括把釣魚台都拿下，攻台也會包括釣魚台，所以日本在區域安全議題上就是當事者，不是旁觀者。

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