德國僑界性騷案 謝志偉駁摸頭、消音指控

駐德代表謝志偉在臉書駁斥「消音」性騷案指控。（取自謝志偉粉絲頁）

2022/05/16 05:30

〔記者楊丞彧／台北報導〕旅德台僑吳品瑜十四日於個人臉書指控，德國海德堡「台灣華語文學習中心」王姓前副主任過去涉及性騷擾、打工度假欠薪，外館與僑委會卻不作為、摸頭，甚至試圖「消音」。僑委會昨表示，接獲陳情函後積極處理；駐德代表謝志偉反駁「摸頭、消音的指控是子虛烏有」。

吳品瑜表示，「海德堡台灣中心」今年二月揭牌，僑民在臉書社團貼上王姓副主任過去打工欠薪與性騷擾事件詳細資料，她要王處理卻被推託。她向行政院性平會、教育部、僑委會、外交部求助，得到的回覆均由謝志偉處理。

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對此，僑委會表示，被指控人王副主任今年四月間已經辭去職務。吳指控的性騷擾情事發生於二○○九年至二○一七年間，當時中心尚未成立。事件的時間、地點與當事者均與中心無關。王為德國公民且無我國國籍，案發地點在民宅，我國無司法管轄權，被騷擾之當事人可向當地警察司法機關提出申訴。

對於「投訴官方被消音」，僑委會也澄清，上月十九日接獲陳情函後，第一時間已聯繫駐德代表處。廿一日函請駐外館處協查；廿二日下午與僑委會派駐德國人員召開線上會議；廿八日以電子郵件回復吳，同日函轉行政院性別平等處來文資料，請駐外館處妥處。

謝志偉表示，吳品瑜於德國台僑界轉傳的訊息寫道，「謝志偉與中心楊主任與嫌疑人聯合商討，『以慣用摸頭、給予權與錢的收編伎倆』，給予舉報人吳品瑜中心副主任一職，試圖『消音』與擴大共犯結構」。謝對此直呼「如此子虛烏有，也編得出來！」

謝志偉說明，楊主任因奔喪人在台灣，他第一時間向楊建議「組性平會」調查，楊也同意。但因王辭了副主任一職，楊認已無理由再針對王組性平會，他也認同，將此事完整告訴吳。不料自己的正面回應被如此負面解讀。

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