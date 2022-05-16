國民黨25日提名蔣萬安 重回戰線

國民黨擬五月廿五日正式提名蔣萬安，也讓蔣重回選舉戰線。（資料照）

2022/05/16 05:30

〔記者林良昇、鄭名翔／台北報導〕國民黨內定的台北市長人選蔣萬安確診，衝擊九合一選舉布局。藍營憂心，衛福部長陳時中、台北市副市長黃珊珊聲量皆大漲，讓蔣有被邊緣化的危機。因應選戰佈局，國民黨擬五月廿五日正式提名蔣萬安，也讓蔣重回選舉戰線。

陳時中、黃珊珊聲量大漲

被視為藍營「母雞」的蔣萬安五月七日確診，依當時的規定進行「十加七」居家隔離，超過兩週無法勤走基層。蔣陣營雖採取線上直播，並徵求「確診心聲誰人知？」確診故事維持熱度，但線上收看人數都只有幾百人。

請繼續往下閱讀...

一位藍營台北輔選人士指出，這次疫情爆發後，台北市長柯文哲、黃珊珊與陳時中等幾位年底台北市長選舉關鍵人物，在媒體上都有極高關注；蔣萬安可感同身受地反映確診者心聲，但在綠、白夾殺下，有被邊緣化危機。

另一位熟悉網路聲量的藍營人士指出，根據近期社群及網路聲量統計，這波疫情爆發以來，黃珊珊聲量大幅增長，受益最大；陳時中負面聲量大增；蔣萬安維持平盤。

國民黨內部憂心，陳時中雖然聲勢受挫，但在台北市至少會有四成選票，若黃珊珊仍然維持高聲量，完全壓過蔣萬安，會造成泛藍選票分裂，讓國民黨在台北市的選情更顯嚴峻。

黃高聲量 泛藍恐分裂

國民黨規劃讓蔣萬安重回選舉戰線，加上黨主席朱立倫六月一日即將訪美，不能再拖，國民黨將於五月廿五日中常會上提名蔣參選台北市長、立委許淑華參選南投縣長、前立委謝國樑參選基隆市長。

對於廿五日將獲國民黨正式提名，蔣萬安昨未否認，強調他一直以來非常關注台北市的各項發展，原本就與團隊積極在準備、爭取機會，「若是獲得黨的提名，一定全力以赴！」

台北市議會國民黨團書記長秦慧珠昨證實黨中常會廿五日將正式提名蔣萬安，作為台北市的「母雞」，然因當前疫情嚴重，後續選戰規劃仍須視疫情發展及民眾觀感審慎評估。

至於蔣萬安檯面上的競爭對手黃珊珊同樣染疫隔離中，動態尚不明朗；台北市長柯文哲昨表示，當前仍以防疫為重，相關選舉布局待撐過最困難時候再說。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法