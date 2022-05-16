國民黨桃園僵局有解？ 魯明哲：黨若徵召 會考慮

傳國民黨中央一再勸進出戰桃園市長，魯明哲昨表示若獲徵召就會考慮。（記者李容萍攝）

2022/05/16 05:30

〔記者李容萍、陳昀／綜合報導〕國民黨中央有意徵召民調最高的立委魯明哲參選桃園市長，但魯始終以「不想立委做一半」婉拒。時隔一個多月，傳出因黨中央一再勸進，魯明哲態度鬆動，他昨天受訪時表示，的確收到眾多好友與地方人士的關心，「如果黨中央最後一定要徵召我，希望我承擔就會考慮」。

相較目前執政的民進黨似乎沒有動靜，國民黨的桃園市長人選，除了甫辭去台北市議員的羅智強、在地立委呂玉玲表態參選，黨內市長民調第一的魯明哲始終有一群地方大老或鄉親好友勸進「出戰」。

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據悉，黨內憂心民調最高的魯明哲再不站出來，國民黨會「贏局賭輸」，包含國民黨主席朱立倫的老班底廖正井等人近期積極勸進，幾位地方議員、前桃園縣的鄉鎮市長、農會等組織頭人，也展開積極遊說。

據轉述，朱立倫桃園縣長時代的副縣長廖正井近期曾致電魯明哲，勸進他承擔參選重責，在一小時長談中，談及若被黨中央徵召參選，魯最終回應廖：「會認真考慮」；不僅如此，幾位同黨立委也曾探詢魯的意願，魯雖維持一貫稱「黨提名誰就支持誰」，但對於被力拱參選，態度已不像先前排斥、抗拒，黨內同僚解讀他的態度已有鬆動。

對此，魯明哲昨表示，每每好朋友或關心市長選舉的鄉親勸進，他都回達如果黨中央最後一定要徵召他，希望由他來承擔，他就會考慮參選；若徵召其他人，他也會全力支持。他強調，自己的態度始終不變，就是「成功不必在我、功成必定有我」。

黨務人士指出，黨中央仍將魯明哲設為徵召標的，而在其他人選持續成長的情況下，即便能理解魯的為難，也不能期待只由黨中央負全責化解障礙，魯的態度必須更積極一些。

地方：魯是最大公約數

地方人士也說，基層支持者期盼的人選仍以魯明哲、羅智強為主，既然黨中央擺明不要羅，魯顯然是最大公約數。

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