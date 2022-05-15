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    首頁　>　政治

    遼寧艦頻起降操演 日防衛省「加強警惕」

    日本防衛省認為，共軍遼寧號長期在台灣附近的太平洋上逗留，是為了展現航空母艦作戰執行能力。（取自日本防衛省統合幕僚監部網站）

    日本防衛省認為，共軍遼寧號長期在台灣附近的太平洋上逗留，是為了展現航空母艦作戰執行能力。（取自日本防衛省統合幕僚監部網站）

    2022/05/15 05:30

    〔記者吳書緯／台北報導〕中國海軍「遼寧號」航艦及多艘艦艇所組成的編隊，自本月一日由東海進入西太平洋活動，且自三日至十二日，一連十天在台灣以東的太平洋演練艦載戰鬥機、直升機起降，已超過兩百架次；日本防衛省認為，遼寧號長期在台灣附近的太平洋上逗留，是為了展現航空母艦作戰執行能力。

    「展現航艦作戰執行能力」

    遼寧艦編隊於一日通過宮古海峽，自東海進入西太平洋，日本防衛省先後派「出雲號」多用途護衛艦、「涼月號」護衛艦緊密監控，且自三日至十二日，艦載「殲十五」戰機、「直九」與「直十八」直升機皆有起降操練；這段期間，遼寧號編隊約略位於石垣島南方一五○至三百公里之間位置航行。

    日本共同社中文網昨報導，遼寧號一連十天的起降操演，總計超過兩百架次，防衛省已「加強警惕」，並認為遼寧號長期在台灣附近的太平洋上逗留，是為展現航空母艦作戰執行能力。

    共同社並報導，日本第十一管區海上保安本部指出，四艘中國海警船在日本時間昨上午十點半進入釣魚台列嶼附近的日本領海，後於十一點五十五分駛離，其中一艘海警船搭載了類似機砲的裝備。這是繼本月十日之後，中國公務船再度進入釣魚台附近的日本領海。

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