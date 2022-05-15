年年叩關世衛 學者：展現台灣決心 凸顯北京蠻橫

美國總統拜登簽署法案助台灣獲世衛觀察員地位，政治大學國關中心兼任研究員嚴震生昨受訪指出，美方在會中具體作為除了提案、連署外，也可考慮在發言中清楚講明支持台灣參與。圖為瑞士日內瓦總部。（路透）

2022/05/15 05:30

〔記者楊丞彧／台北報導〕美國總統拜登簽署法案助台灣獲世衛觀察員地位，政治大學國關中心兼任研究員嚴震生昨受訪指出，美方在會中具體作為除了提案、連署外，也可考慮在發言中清楚講明支持台灣參與，或為我國提出公衛需求。前外交部政務次長高英茂昨受訪則說，雖然困難重重，但我方仍應努力爭取，心態上不能先認輸，讓中國不戰而勝。

嚴震生：盼美清楚講明挺台參與

嚴震生指出，雖然拜登簽署法案助台，他對今年推案仍不敢樂觀。嚴指出，美國近年通過許多友台法案，工具是有了，但拿來用的不多。而在高度涉己利益的國家，如太平洋的索羅門群島，也轉投中國。美國目前在維護自身戰略利益上，是比以前來得辛苦。

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不過，儘管困難重重，嚴震生還是正面肯定政府每年推動，一方面向國際展現我國決心，並不是只是玩玩而已。另方面，也向中國施壓並牽制。我國參與世衛動機相當合理，民生議題不該有什麼問題。就算每年鎩羽而歸，也能凸顯中國對我的無理打壓毫無意義。

嚴震生也表示，美方在會中具體作為，除了提案、連署外，在發言中清楚講明支持「台灣」參與，而不是模糊地以「所有國家」帶過相當重要；此外，在發言肯定我國公衛成就，或為我提出公衛需求，也是我方可要求與可努力的方向。

高英茂：雖困難重重 仍應努力爭

高英茂則認為，放入議程並投票是兩個最重要的階段。而納入議程就會有辯論，能讓國際社會更充分了解台灣參與的意義；這幾年我國對國際抗疫貢獻良多，也能藉此讓國際社會正視。假使能進入投票階段，就算票數無法達多數，挺台國家占世衛預算多數，仍具相當意義。

高認為，拜登簽署法案對我方是很大的鼓勵，美方在大會也應會站出來為我執言。每個國家都有務實外交考量，但也會隨著對正義的支持而有所調整。雖然前方困難重重，但我方仍應努力爭取，心態上不能先認輸，讓中國不戰而勝。

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