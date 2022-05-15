嚴懲中國經濟間諜 拚月底完成修法

中企竊取台灣高科技營業秘密及挖角人才指標案例

2022/05/15 05:30

政院版最重判12年併罰1億 將朝野協商儘速三讀

〔記者李欣芳／台北報導〕為保護台灣半導體等高科技產業，防止中國等境外敵對勢力侵害，政府推動修正國安法與兩岸條例，增訂「經濟間諜罪」最重關十二年、罰一億元，據悉，行政院與民進黨團鑑於中國等經濟間諜竊取台灣高科技技術與營業秘密問題嚴重，認為修法有急迫性，雙方有共識要在立法院本月底法定會期結束前完成三讀修法。

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政院與民進黨團取得共識

民進黨內政委員會召委張宏陸昨表示，中國經濟間諜竊取台灣高科技產業營業秘密的問題嚴重，不但技術被偷走，甚至工程師被整批挖走！法制面修法防堵中國經濟間諜因此刻不容緩。

調查局近來積極查辦攸關國家安全的侵害營業秘密案件，僅去年就查獲二十六案，幾乎每月都有企業受害，換算被侵害的營業秘密市值多達二一一八億七八三九萬六○八九元。

行政院發言人羅秉成表示，行政院推動嚴懲經濟間諜的修法是基於實務上需要，政院盼立法院在本會期結束前完成修法。

立法院內政委員會六日曾就朝野立委初審通過的版本進行協商，委員會初審通過版本是以行政院版本為基礎，草案明定任何人不得為外國、大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力或其所設立或實質控制的各類組織、機構、團體或其派遣之人，為侵害國家核心關鍵技術的行為。觸犯經濟間諜罪者可處五年以上十二年以下有期徒刑，得併科五百萬元以上一億元以下罰金。

當天朝野協商時，時代力量立委邱顯智針對國安法提出修正動議，經溝通後，決定增訂條文「經認定國家關鍵技術者，應定期檢討」。不過，張宏陸昨表示，由於當天尚未達成共識，因此將請立法院長游錫堃召集朝野協商，盼儘速完成三讀修法。

在野黨立委對罰則有疑慮

張宏陸指出，歐美國家尤其是美國，對中方這種竊取國家高科技技術的行為予以嚴厲制裁，台灣半導體產業在全球扮演舉足輕重角色，若不好好保護，則中國挾大量資源發展，加上中企竊取台灣的技術，再過一、二十年，這個天平將會傾斜，台灣不但要留住技術，也要設法留住人才。

黨政人士指出，部分高科技廠商對罰則有不同意見導致在野黨立委仍有疑慮，未來若仍協商不成，可能透過表決處理。

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