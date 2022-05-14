彰化升格案 內政部審查未過關

彰化縣長王惠美昨手持「不會放棄」標語，要求中央不能有雙重標準，疫情過後重新審查升格案。（記者張聰秋攝）

2022/05/14 05:30

王惠美要求重審 綠營批王努力不夠

〔記者吳書緯、李欣芳、張聰秋／綜合報導〕彰化縣政府去年底向內政部提出申請升格直轄市；內政部昨召開彰化縣改制直轄市計畫審查小組會議，內政部指出，經出席委員綜合討論後達一致共識，認為彰化縣目前尚未達到直轄市條件，將建議行政院不同意改制為直轄市，審查結論及改制計畫將於近期函報行政院做最後核定。

人口不滿125萬 相關條件待改進

行政院發言人羅秉成表示，待內政部呈報行政院後，政院將依法定程序辦理。據悉，行政院未來可望正式核定彰化不予升格。

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彰化縣長王惠美昨率九位一級主管北上與會，對於審查結果，王抨擊中央雙重標準，不能因為新竹強渡關山未過就拿彰化陪榜，要求疫情過後，彰化重回一二五萬人口時，重新審查。民進黨前縣長魏明谷與縣黨部主委邱建富則批評王惠美努力不夠，人口流失快速，以致讓彰化錯失升都良機。

建議政院不同意改制直轄市

審查會議由內政部長徐國勇主持，內政部表示，針對彰化縣政府提出的改制直轄市計畫，審查小組認為直轄市的設置應符合地方制度法人口聚居達一二五萬人以上的人口條件，而彰化縣在今年四月底人口數已不滿一二五萬人，且整體人口長期呈現下降趨勢，在政治、經濟、文化及都會區域發展等相關條件上亦有努力空間，取得一致共識建議行政院不同意改制。

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