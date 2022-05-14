法界質疑政見買票 發政治災難財

謝國樑推出的「染疫關懷車」上路，宣傳染疫慰問金政見，（圖為謝國樑辦公室提供）

2022/05/14 05:30

〔記者溫于德／台北報導〕即將獲得國民黨提名的基隆市長參選人謝國樑，表明若當選基隆市長，將編列預算發放「染疫慰問金一萬元」給確診的基隆市民，確診死亡「再發三十萬元」。律師周武榮認為這是政見買票，且是完全不可行的空頭支票，律師黃帝穎認為，依目前實務見解，謝的說法不見得構成期約賄選罪，但謝趁疫情嚴峻之際大發政治災難財，不道德也非常不負責任。

黃帝穎指出，依目前司法實務見解，候選人必須「發錢」或足以改變投票意向實質物品、請客吃飯，才屬交付賄賂或不正利益而構成期約賄選，謝國樑若只是單純提出「政見」，實務上難以被認定觸法。

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黃帝穎以「頭目津貼案」為例，前民進黨員游盈隆參選花蓮縣長時，因提出原住民頭目津貼的政見被起訴，但歷審均認定游是在競選期間提出政見，受憲法保障，且實施政見的先決條件，是候選人必須當選，當選後還要編列預算，並擬具發放辦法，送民意機關審議通過，才能實現，政見未必能兌現，判游無罪確定。

黃說，謝國樑的言論涉及防疫預算，屬國家資源的分配，謝趁肺炎疫情嚴峻之際，想靠疫情獲得政治災難財，既不道德也不負責任。

律師周武榮則批謝國樑是政見買票，而且是空頭支票，完全不可行，根據地方制度法，創設市民的福利，屬縣市議會的職責，並不屬於市長，且謝的「創設」恐因違反憲法規定的平等保障原則而無效，口惠而實不至。

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