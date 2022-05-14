為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    法界質疑政見買票 發政治災難財

    謝國樑推出的「染疫關懷車」上路，宣傳染疫慰問金政見，（圖為謝國樑辦公室提供）

    謝國樑推出的「染疫關懷車」上路，宣傳染疫慰問金政見，（圖為謝國樑辦公室提供）

    2022/05/14 05:30

    〔記者溫于德／台北報導〕即將獲得國民黨提名的基隆市長參選人謝國樑，表明若當選基隆市長，將編列預算發放「染疫慰問金一萬元」給確診的基隆市民，確診死亡「再發三十萬元」。律師周武榮認為這是政見買票，且是完全不可行的空頭支票，律師黃帝穎認為，依目前實務見解，謝的說法不見得構成期約賄選罪，但謝趁疫情嚴峻之際大發政治災難財，不道德也非常不負責任。

    黃帝穎指出，依目前司法實務見解，候選人必須「發錢」或足以改變投票意向實質物品、請客吃飯，才屬交付賄賂或不正利益而構成期約賄選，謝國樑若只是單純提出「政見」，實務上難以被認定觸法。

    黃帝穎以「頭目津貼案」為例，前民進黨員游盈隆參選花蓮縣長時，因提出原住民頭目津貼的政見被起訴，但歷審均認定游是在競選期間提出政見，受憲法保障，且實施政見的先決條件，是候選人必須當選，當選後還要編列預算，並擬具發放辦法，送民意機關審議通過，才能實現，政見未必能兌現，判游無罪確定。

    黃說，謝國樑的言論涉及防疫預算，屬國家資源的分配，謝趁肺炎疫情嚴峻之際，想靠疫情獲得政治災難財，既不道德也不負責任。

    律師周武榮則批謝國樑是政見買票，而且是空頭支票，完全不可行，根據地方制度法，創設市民的福利，屬縣市議會的職責，並不屬於市長，且謝的「創設」恐因違反憲法規定的平等保障原則而無效，口惠而實不至。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    基隆確診發1萬 謝國樑選舉支票惹議
    2022/05/14 05:30

    基隆確診發1萬 謝國樑選舉支票惹議

    自住宅首要條件 看這邊

    降肉！九天玄女下凡唯一指定美味
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播