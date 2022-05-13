拜登將晤東協領袖 聚焦中國挑戰

美國總統拜登本週將在華府與東協領袖會晤，美國希望透過這場會談以及接下來拜登訪問亞洲，展現儘管當前烏克蘭戰爭未歇，美國的焦點仍在印太地區以及中國挑戰。圖為去年十月二十六日美國東盟視訊峰會。（路透檔案照）

2022/05/13 05:30

〔編譯管淑平、記者楊丞彧／綜合報導〕美國總統拜登本週將在華府與東南亞國家協會（ASEAN）領袖會晤，美國希望透過這場會談及接下來拜登訪問亞洲，展現儘管當前烏克蘭戰爭未歇，美國的焦點仍在印太地區及中國帶來的長期挑戰。白宮印太事務協調官坎貝爾十一日表示，台灣也將是這場會談的議題，美國要防範「下一場烏克蘭危機」在亞太地區上演。

坎貝爾：防範亞太上演

「下一場烏克蘭危機」

東協領袖十二日起訪問華府兩天，是該區域組織領袖首次集體訪問白宮，預計會有八個成員國領袖與會。坎貝爾在智庫座談會指出，中國、緬甸、台灣和烏克蘭，都會是拜登與東協領袖會談的議題；儘管烏克蘭危機消耗拜登政府很多精力，但華府依然意識到，美國面臨的最大地緣挑戰來自印太，拜登政府深感有必要持續聚焦印太。

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坎貝爾說，「我們更想強調的是，美國希望採取措施，維護台海的和平與穩定，我們不尋求挑釁行動，希望明確阻止採取挑釁動作的意圖。我們相信，公開和私下地強調，烏克蘭發生的事情絕對不能在亞洲重演，對其他國家來說十分重要」。

我外交部發言人歐江安昨回應，感謝拜登政府多次在結合盟邦的相關聲明中表達對台海和平穩定的高度關切。我國政府將持續強化自我防衛能力及不對稱戰力，維護台灣自由民主制度，也有決心與能力和美國等理念相近國家深化合作，維護台海安全及自由開放的印太區域。

分析指出，即使這場峰會象徵意義較大，預期不會有大幅進展，但會議的舉行就是要呈現，儘管俄羅斯侵略烏克蘭，中國仍然是美國頭號長期外交政策挑戰；預期美國、東協會將雙邊關係升級，從「戰略夥伴」提升為「全面」戰略夥伴，與東協和澳洲、中國的關係平起平坐。

另一方面，美國國務院更新美台關係事實現況論述餘波蕩漾。國務院發言人普萊斯十一日重申，美國政策不變，仍然謹守長年來基於台灣關係法、美中三項聯合公報與六項保證的一中政策，美國不支持台獨，這是美方公開、私下都多次表明的。他強調，美台雖無外交關係，但有強健的非官方關係，維護台海和平與穩定也是美國的持久利益。

被問到美國軍售台灣、派代表團訪台、推動台灣加入國際組織，包括爭取以「獨立實體」而非中國一部分的身分參與今年世衛大會（WHA）等，「怎麼不是支持台獨？」普萊斯說，兩者截然不同，美國推動台灣「強健、有意義參與」不需要國家地位身分的國際組織，台灣是民主領頭羊，且不論是在公衛、經濟或氣候問題，世界能向台灣學習之處很多；美台在廣泛領域合作，會持續推動台灣有意義參與國際組織，「這些都在美國未改變的一中政策範圍內」。

普萊斯重申，「我們未來會持續與夥伴台灣站在一起，美國對台承諾堅如磐石，包括面對潛在恫嚇時」。

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