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    中方舉行兩岸青年論壇 陸委會︰統戰目的昭然若揭

    （資料照）

    （資料照）

    2022/05/12 05:30

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共對台統戰平台「海峽兩岸青年發展論壇」昨在杭州舉行，國台辦發言人朱鳳蓮聲稱，台青赴中發展在各領域取得事業成就。陸委會對此批評，提供台灣青年「優惠措施」，僅係進行樣板宣傳，伺機吸納我方優秀人才，填補其經濟發展缺口，並無雙向對等互惠交流之誠意，中共「交流促統」統戰目的昭然若揭。

    朱鳳蓮指出，全國政協主席汪洋向論壇發賀信，代表中共中央和習近平總書記祝賀，寄語兩岸青年與時代同步伐、與民族共命運，勇於追求美好生活，為推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業、民族復興偉業作出更多貢獻。

    國民黨前主席洪秀柱也致詞稱，只要永遠不放棄，必定能夠為兩岸的未來融合，民族的未來復興開闢出一條康莊大道。

    對此，陸委會表示，台灣青年一直是中共對台統戰重點對象，「習五條」提出後，中方更積極推動兩岸促融發展，持續加大對我青年學生統戰工作，拉攏我師生赴中任教及就學，意圖提升台灣青年對陸認同感。

    台青赴中創業 成功案例有限

    陸委會指出，中國成立青年創業基地及示範點拉攏台青，惟因相關優惠存在不確定性及風險較高，吸引青年赴中創業成功案例有限。政府提醒國人注意兩岸法律、制度、市場環境、社會價值不同，赴中國創業具有相當風險及挑戰，應審慎評估。

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