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    日防衛白皮書：台灣穩定攸關日本安全

    日本防衛省每年七月公布的新版「防衛白皮書」草案近日曝光。綜合日本媒體報導，新版防衛白皮書將新增有關烏克蘭遭俄羅斯入侵的專章。（歐新社）

    日本防衛省每年七月公布的新版「防衛白皮書」草案近日曝光。綜合日本媒體報導，新版防衛白皮書將新增有關烏克蘭遭俄羅斯入侵的專章。（歐新社）

    2022/05/12 05:30

    〔駐日特派員林翠儀／東京十一日報導〕日本防衛省每年七月公布的新版「防衛白皮書」草案近日曝光。綜合日本媒體報導，新版防衛白皮書將新增有關烏克蘭遭俄羅斯入侵的專章，強調「不允許在印度太平洋地區發生相同事態」，並載明「台灣情勢穩定對日本安全保障至關重要」。

    防衛省每年七月都會公布年度「防衛白皮書」，今年也是防衛大臣岸信夫任內第二次公布。在去年的版本中，岸信夫將台灣部分抽離中國的專章，置於新增的「美中關係」章節中獨立介紹，對不合理的「一個中國」地圖也加以調整，展現他對台灣的重視程度。

    去年白皮書首次載明「台灣情勢穩定對日本安全保障至關重要」，日本經濟新聞報導，新版白皮書維持這項表述，指出無法排除中國結合電子戰和網路攻擊等戰略的可能性，以及中國擴軍對包括日本在內的區域和國際社會是「安全保障上的強烈擔憂」等。

    對於俄羅斯入侵烏克蘭，新版白皮書草案新增專章介紹，去年版對俄羅斯的描述為「關注其動向」，新版則升高為「有必要抱持重大憂慮持續關注」。草案也明確指出，俄羅斯的行動不僅撼動歐洲，也影響包括亞洲在內的國際秩序根基。

    草案並提到俄羅斯和中國的軍事合作等變化的可能性，「可能對美中戰略競爭的發展帶來影響」；此外，「不承認以武力片面改變現狀」與「不允許在印度太平洋地區發生相同事態」。

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