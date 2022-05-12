美重申 與台關係堅若磐石

美國國務院官網大幅更新對美台關係事實現況的文字描述。（取自官網）

2022/05/12 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國國務院官網大幅更新對美台關係事實現況的文字描述，刪除「台灣是中國一部分」、「美國不支持台灣獨立」等用語，受到兩岸關注。美國國務院十日強調，美國對台立場沒有任何改變，「我們的事實現況反映我們與台灣堅若磐石的非官方關係。我們呼籲中國負責任地行事，不要製造藉口升高對台施壓」。

國務院發言人普萊斯說，「我們所做的只是更新事實現況」，美國對台政策依舊以台灣關係法、美中三項聯合公報與六項保證為方針；這項事實現況也非常清楚地表明，美國的「一個中國政策」並未改變。

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坎貝爾：美盼採取措施 確保台海和平穩定

白宮國安會印太事務協調官坎貝爾也強調，美國對台政策並未改變，長久以來均維持一致。他十一日在出席美國和平研究所（USIP）研討會，與前白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文對談時指出，美方希望採取措施，確保台灣海峽和平穩定，美方不尋求採取挑釁行為，清楚表達嚇阻挑釁性措施的期望。美國和東南亞國協（ASEAN）國家不論是公開或私下，均強調發生在烏克蘭的事絕不能在亞洲發生。

在美國對台軍售方面，美國新聞網站Politico十日引述美、台官員說法與文件內容報導，拜登政府對台灣提出的部分軍購內容打回票，正力促台灣改買其他美國相信更能遏阻、抵禦中國的武器。報導指出，美國軍方、國務院三月間分別致函台灣相關部門，表示台灣應該向烏克蘭學習，改買較小型、機動性高的武器系統，例如無人機、「刺針」（Stinger）防空飛彈、「標槍」（Javelin）反坦克飛彈等，而非大型且昂貴的MH-60R「海鷹」反潛直升機。

報導指出，國務院政軍局助理國務卿路易斯三月十一日致函台灣國防部軍政副部長柏鴻輝，表明拜登政府已決定「不回應」台灣採購海鷹反潛直升機一事。國務院和國防部都認為，這款直升機無助於「強化台灣抵禦（中國）侵略行動和自衛的能力」。路易斯建議台北，改買更有「成本效益」的武器，例如指揮管制系統等。

另一封三月廿二日由美國陸軍負責安全合作整合與出口事務的區域辦公室主管烏立貝發出的信函，則就台灣採購M109自走砲，呼籲改買升級版A7，而非原本提出的舊版A6版。美方估計，一套M109A7每年維護成本比A6版少二十五萬美元。

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