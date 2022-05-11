陳唐山：台灣堅守民主 讓美做出修正

美國國務院翻新「美台關係」。（取自網路）

2022/05/11 05:30

〔記者楊丞彧、涂鉅旻／台北報導〕美國國務院官網五日更新美台關係事實現況，移除「一中政策」解釋、「美國不支持台獨」等部分，強調「六項保證」等內容。前外交部長陳唐山昨受訪認為，台灣堅守站在民主陣營的立場，加上國際情勢改變及美國國內民意推波助瀾，讓美國國務院也得做出部分程度調整。前外交部長程建人則指出，美國對中國一定會強調「一中政策」完全沒變，但有沒有變其實大家心裡都有數。

陳唐山表示，國際上，這幾年中國作為讓人反感，美方對中國批評漸增。在國內，美國參、眾兩院一致認同台灣的重要性，不能落入中國手裡，這兩方面都給國務院壓力，也影響美國調整對台看法；特別是在俄羅斯入侵烏克蘭後，各界焦點也都轉向台灣。

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陳提到，台灣面對中國武力侵略威脅，仍堅定站在民主陣營，此舉讓美國視為是可信任、可靠的朋友。這次修正對台灣是個好機會，某方面也是我們近年做得好，讓他們瞭解到台灣的重要性，並覺得支持台灣是有希望的，但改變得一步一步來，美國還沒正式承認台灣，這點還要繼續努力。

程建人：美一中有沒有變 大家心裡有數

曾經長期駐美的程建人說，美國總統拜登仍沒跳脫川普時代的態度和戰略。國務院網站上內容，和現任國務卿布林肯的說法也相去不遠。美國一直堅持遵守美中三公報，但和中國的解釋不一樣。不過美國也不傻，就算話講得再白，仍不會跨過紅線，不會講支持台獨。

至於這次把「六項保證」也寫上去，程建人回憶，當年他當駐美代表時，也希望美方多提「六項保證」，但美方要就不講，要就不公開講，近年反而是不斷地公開地講，這表示美國的外交戰略及政策作法都在調整。

程建人認為，這樣的調整，對我方而言是對美關係的進步，不但是「堅若磐石」，裡面還加了點料；但中國就火大了，質疑美國是否要踩紅線。他強調，美國對中國一定會強調「一中政策」完全沒變，但有沒有變，其實大家心裡都有數。

民進黨立委王定宇認為，美方這項舉措是反應真實現況的正確作法，將有助於台灣外交與國際地位，同時讓台、中、美三方關係定位更加清晰與明確。

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