陳世民：拿掉一中 可避免美國盟友混淆

美國國務院「美台關係事實現況」新舊版差異對照

2022/05/11 05:30

〔記者楊丞彧／台北報導〕美國國務院官網五日更新美台關係事實現況，台灣大學政治系副教授陳世民認為，此舉可視為對台灣的善意表現；拿掉「一中」陳述，則避免讓盟友對美國立場混淆。美國聖湯瑪斯大學國際研究與當代語言學系主任葉耀元則強調，台美關係大幅度增溫是不爭的事實。

葉耀元：台美關係大幅度增溫 不爭的事實

陳世民說，無論是將三公報有關「一中」的解釋拿掉，或是將「美國不支持台獨」拿掉，都可視為是對我方的善意。但是，美國維持台灣主權未定論的基調沒變，對台灣地位維持模糊態度。而雖然拿掉了在三公報中關於「一中」的解釋，但三公報依舊是「一中政策」一部分，就政策實質內容上，應該還是沒變。

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不過，陳世民指出，在俄羅斯入侵烏克蘭之下，很多人也擔心中國是否效尤。若中國武力犯台，美國還主張不支持台灣獨立，恐會讓國際社會誤讀美國認為台灣是中國一部分，那無論是美國要出兵，或是要號召盟國馳援台灣，恐將使中國有立場指控干預內政。因此，他推測或許美國政府也注意到這樣陳述的敏感性，恐對美國未來協助台灣防衛不利。

嚴震生：例行性更新 無須過度解讀

政治大學國關中心兼任研究員嚴震生則指出，這是例行性的更新，無須過度解讀。對我國而言，加上六項保證是有所進步，但釜底抽薪的外交關係仍無。「一中」也還在三公報裡，除非把公報拿掉，才是實質上改變。而拿掉「美國不支持台獨」，他指出，美國對蔡英文比陳水扁放心，長期觀察後知道蔡很務實也謹慎，不會去挑戰這條線，美方不擔心也有信心。

嚴震生強調，重點還是在美國做了什麼，接下來可以觀察的，首先是美國官方如何回答「是否支持台獨」，預料仍是重申舊調；再者是世界衛生大會（WHA）即將開議，可觀察美國是否以具體行動提案支持我國參與，或至少在我國友邦的提案下連署；最後，美國政府手上工具很多，但用得還不夠，可觀察拜登政府是否依據台灣旅行法等派高階行政官員訪台，會比民意代表更具意義。

葉耀元表示，這些改變，雖並不代表美國正式放棄自一九七九年開始執行的「一中政策」以及戰略模糊；但就美國政府對台灣的安全保證，以及過去美國在台美關係間刻意淡化台灣主權的這兩件事上，的確是向前邁進了一步。 台美關係大幅度的增溫，是不爭的事實。

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