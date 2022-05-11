美學者：新版積極改善美台關係

美國國務院翻新「美台關係」。（路透檔案照）

2022/05/11 05:30

〔編譯楊芙宜、楊丞彧、呂伊萱／綜合報導〕針對美國務院大幅更新官網對於美台關係事實現況的描述，美國喬治華盛頓大學教授韋傑理（Gerrit van der Wees）受訪指出，這是一個「積極改善」；前美國在台協會（AIT）理事主席卜睿哲（Richard Bush）則說，國務院刪除舊版有關認知到北京對台立場的文字，因為先前的闡述方式「令人混淆」。

美國國務院發言人回應「美國之音」（VOA）詢問時表示，美國的政策立場沒有改變，「四十多年來，美國的『一中政策』受到台灣關係法、三個聯合公報及六項保證的指引」，「我們對台灣承諾堅若磐石，且有助於台海及區域和平穩定」，「美國會繼續支持台海議題和平解決，符合台灣人民願望及最佳利益。我們敦促北京停止對台灣的軍事、外交及經濟壓力，並與台灣展開有意義的對話」。

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直接將台海和平穩定與美國利益連結

韋傑理分析，美台關係更新版首段即提到「台灣是美國印太重要夥伴」，比舊版「美台維持穩健的非官方關係」更有力。其次，新版以「美國長期以來一個中國政策是以台灣關係法、美中聯合公報和六項保證為指引」等文字，取代舊版的「台灣是中國的一部分」，美國仍可堅稱政策並未改變。

第三，「美國不支持台灣獨立」被刪除，新版提到「美台雖無外交關係，但有穩固非官方關係，也有維持台海和平穩定的持久利益」，已直接將台海和平穩定與美國的利益連結在一起。最後，新版另一重大改變，是提到美國持續鼓勵台海兩岸「以台灣人民意願及最佳利益」的方式和平解決分歧，此為拜登政府提出的說法，更符合民主價值及自決理念。

布魯金斯研究所資深研究員卜睿哲認為，舊版闡述方式令人混淆，可能導致許多人誤會美國認為台灣是中華人民共和國一部分。

前AIT台北辦事處處長包道格（Douglas Paal）則指出，新版將「美國不支持台灣獨立、台灣是中國一部分」的陳述刪除，看似美國有意改變立場，有待國務院釐清，最終端視華府是否在更正式的政策聲明中遵循新的立場，例如國務卿布林肯即將發表的對中政策演說。

美國在台協會（AIT）發言人鄧艾德昨透過聲明回應，四十多年來，美國的「一中政策」一直都是依循台灣關係法、美中三公報，以及六項保證為指導原則。美國對台灣的承諾堅若磐石，並有助於維持台灣海峽與區域內的穩定與和平。

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