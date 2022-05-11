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    首頁　>　政治

    立院三讀 配偶、近親 禁代理地方首長

    立法院院會昨三讀通過「地方制度法部分條文修正案」，明定直轄市長、縣市長、鄉鎮市長、村里長代理人，不得為被代理者之配偶、前配偶、四親等內的血親以及三親等內之姻親關係。（記者王藝菘攝）

    立法院院會昨三讀通過「地方制度法部分條文修正案」，明定直轄市長、縣市長、鄉鎮市長、村里長代理人，不得為被代理者之配偶、前配偶、四親等內的血親以及三親等內之姻親關係。（記者王藝菘攝）

    2022/05/11 05:30

    〔記者楊丞彧、涂鉅旻、謝君臨／台北報導〕鑒於地方行政首長辭職、去職、死亡、停職等原因出缺時，由地方機關派員代理，其人選卻是被代理者的配偶或血親，因而產生諸多爭議。立法院院會昨三讀通過「地方制度法部分條文修正案」，明定直轄市長、縣市長、鄉鎮市長、村里長代理人，不得為被代理者之配偶、前配偶、四親等內的血親以及三親等內之姻親關係。

    民進黨立委沈發惠主提案的「地方制度法第八十二條條文修正草案」說明提到，雖內政部曾函釋對民選行政首長的代理人員相關資格條件，但最後行政裁量權仍由地方機關決定。實務上出現指派代理人是原要被代理者的配偶或血親，社會觀感不佳。為減少爭議，提出修法。

    最近一起相關爭議案件是前新竹縣竹東鎮長羅吉祥。他在二○一九年十一月因違反「選罷法」被判三年十月、褫奪公權四年後，依選罷法規定自判決日起停職。然而，新竹縣政府竟派其妻張順朋代理鎮長職務，引發輿論譁然。另有七名竹東鎮里長涉賄被解職，但其中六名代理人卻為其家屬，也讓各界議論不已。

    修法三讀通過後，沈發惠感謝朝野黨團意見一致，避免政治被少數地方派系把持。內政部也表示，這次修法，將有助於促進地方廉能治理，符合社會各界期待。

    放寬雙重國籍可任公職

    另，為了讓公務體系用人更為彈性，吸納更多優秀人才，立法院院會三讀通過「公務人員任用法部分條文修正案」，放寬具雙重國籍之國民，在一定條件下仍得任用為我國公務人員，但以不涉國安、國家機密的機關及職務為限。

    本次修法增訂但書，若上述雙重國籍者，是因為他國法律以致無法放棄外國籍及取得證明文件，但他於到職前已辦理放棄外國籍，且經外交部查證屬實，仍得任用為公務人員，並以不涉及國安、國家機密的機關及職務為限。

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