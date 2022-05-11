李鴻鈞人事 府黨溝通盼化解反彈

蔡英文總統提名親民黨秘書長李鴻鈞為監察院副院長。（資料照）

2022/05/11 05:30

〔記者李欣芳、林良昇／台北報導〕蔡英文總統提名親民黨秘書長李鴻鈞為監察院副院長，儘管李隨即表明將辭去親民黨秘書長職務、退出政黨與所有政黨活動，仍引發部分民進黨立委的反彈。據悉，為使這項人事同意權案在月底前順利過關，總統府及民進黨高層目前正分頭展開溝通，化解反彈。

這波民進黨內反彈，主要是對李鴻鈞的親民黨背景有疑慮。民進黨立委王美惠質疑李雙棲於國民黨與親民黨，黨籍一直變來變去，唯一不變的是對民進黨不友善的攻擊言論，對於是否讓李擔任監察院副院長，仍需要再深思熟慮。

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黨政人士表示，部分民進黨立委對李鴻鈞人事案有異議，並非主流意見，但考監正副院長向來提名不同黨派，監委提名是基於總統跨黨派的布局思維，相信經過溝通後，這項人事同意權案最後應可順利過關。

總統府將由府秘書長李大維、副秘書長李俊俋帶隊，會同李鴻鈞到立法院拜訪，爭取支持。民進黨則由黨秘書長林錫耀進行私下的溝通與說明。

對於李鴻鈞在國民黨、親民黨間的身分轉換，李接受廣播專訪時解釋，二○○七年因為「國親合」，宋楚瑜把親民黨立委全送給國民黨，所以從二○○八年開始，他黨籍變成國民黨；到二○一五年，宋楚瑜決定參選總統，詢問他的支持，他才回到親民黨。李鴻鈞說，他從政就是宋楚瑜找的，他對政黨政治沒有看得很重，比較講情義，若有機會願意向立委說明。

對於監察院存廢，李鴻鈞也說，不反對廢監察院，但監院的調查權與彈劾權若轉移到立法院，會造成立院權力過大，國會是否完整改革很重要。

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