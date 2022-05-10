韓國新總統尹錫悅今就職 未邀台出席

南韓新總統尹錫悅今天就職。（歐新社）

2022/05/10 05:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕韓國今將舉行新任總統尹錫悅的就職大典。外交部長吳釗燮昨在立院答詢時證實，韓國方面並沒有正式邀請台灣出席就職典禮，我方也希望有機會恭賀。對於尹錫悅對台政策走向，吳表示，雖然還沒上任無法評斷，但從選舉過程看起來是比較正面，外交部會持續努力。

尹錫悅將在十日宣誓就職，他被外界視為路線親美，且有可能考慮加入美國領導的反中陣營。韓國總統就職典禮籌備委員會六日公布外國貴賓名單，中國國家副主席王岐山在名單之列，規格為歷屆最高，凸顯中國對韓國新政府的重視。

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關於我方參與，外交部上週表示經徵詢立法院意見及防疫等綜合考量，將由駐韓國代表處就近派員參加典禮。不過吳釗燮昨列席立法院外交及國防委員會備詢，在民進黨立委王定宇質詢追問之下證實，韓方並沒有邀請台灣參與。

王定宇問及，就職典禮由文在寅政府還是尹錫悅團隊籌備？吳釗燮答道，是文在寅政府籌備，我方持續透過管道讓韓方知道，我們也希望有機會能恭賀韓國新總統的就職，正爭取當中。

二○○八年李明博就職，台灣由時任立法院長王金平與國安會秘書長陳唐山擔任特使前往韓國，抵達首爾卻在最後一刻遭中國打壓無法出席。

二○一三年朴槿惠就職時，王金平率跨黨派立委團低調觀禮祝賀。二○一七年文在寅就職，則因前任總統（朴槿惠）有案在身，典禮低調處理，我方未派員與會。

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