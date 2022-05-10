冷眼集》極權者的自毀裝置

圖為上海封城。（路透檔案照）

2022/05/10 05:30

記者鄒景雯／特稿

中國上演見不到盡頭的封城記，封出了許多民主國家想像不到的真實現況，新近一個上海的案例是：有人因為播放國際歌，遭到公安上門要求傳喚接受調查。中國共產黨一黨專政的國家，在習近平治下，其國民在家裡播放國際歌居然有犯罪嫌疑，必須不顧疫情出門走一趟官府，這是多大的諷刺與自我顛覆？

國際歌可以說是中國共產黨的黨歌，多次中共全國代表大會閉幕時都會播放，去年七月中共慶祝建黨一百週年時，上演的宣傳電影正是以此做為主題曲；如此具有黨國淵源、應當政治正確的圖騰式象徵，如今在上海成為禁忌，恐怕與歌詞開宗明義「起來，飢寒交迫的奴隸」有關。

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一九二一年，「飢寒交迫」是中國共產黨開啟革命的原動力。二○二二年二十大前夕，「飢寒交迫」在上海卻令中國共產黨喪膽，並且親自由中共黨徒來示範其恐懼，真是讓人啼笑皆非的現世報。

其實，何止是國際歌，相信現在的上海人或北京人，如果公然在網上貼出中華人民共和國憲法第三十五條，一條就好，保證會立即引起中華人民共和國政府的關切，因為這條明明寫著：「中華人民共和國公民有言論、出版、集會、結社、遊行、示威的自由。」在習政權眼裡，這不是毒草是什麼？不除之而後快，可以嗎？

看到國際歌被中國公安視為是鬥爭中國共產黨的可怕工具，大家也就不必奇怪中國的華東政法大學法學教授童之偉會連文帶言全遭微博快速下架的原因了。這種節骨眼，發表「對上海新冠防疫兩項措施的法律意見」，直指將民眾強制送往方艙隔離為非法，還說即使依法宣布緊急狀態，病毒毒性不強應防止過度防疫云云，這究竟是不認識共產黨，還是太認識共產黨？童之偉與其背後二十多名中國學者豈會不知道所謂的「緊急狀態」哪裡是上海市政府的決定，副總理孫春蘭以代天巡狩之姿到上海視導，老早定了習調，怎麼會天真地以為只要指桑罵槐，就可以躲避言責呢？

眼前的中國現狀，不論是政治上大走回頭路，或是經濟上胡整瞎整，甚至禍害外溢，應驗了極權者基因中必然安裝的自動毀滅裝置。中國走到了今天，其內部沒有人可以阻止習近平執意按下按鈕；就如俄羅斯演變到現在，無力挽回普廷親手終結帝國，根本不消外力設計一樣。人類歷史上，此類極權者的宿命更是屢試不爽，幾乎是必然的終局定論。

處在正自毀中的中國旁邊，台灣的課題可是不少。首先是，我們對中國真正的認識有多少？其次是，我們對中國的有效對策是什麼？最後是，我們是否做足了萬全準備？光是第一點，就足以讓大家一再自我檢驗。在台灣，對中國有立場，有幻想的，大有人在，能夠切實帶著敵情練兵的，有多少？才是我們生存的關鍵。

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