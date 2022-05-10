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    美後天辦疫情峰會 台灣受邀參與

    美國十二日將召開一場疫情全球峰會。外交部長吳釗燮昨表示，台灣已經接到邀請。（記者羅沛德攝）

    美國十二日將召開一場疫情全球峰會。外交部長吳釗燮昨表示，台灣已經接到邀請。（記者羅沛德攝）

    2022/05/10 05:30

    〔記者呂伊萱／台北報導〕美國白宮五月十二日將召開一場疫情全球峰會。外交部長吳釗燮昨表示，台灣已經接到邀請，但參與方式和人選的公開需配合主辦單位，應會比照去年，在會後對外說明。

    全球武漢肺炎疫情已造成超過六百萬人喪命，美國白宮四月中旬宣布，五月十二日將召開一場目的在「終結疫情危機、並為了防範未來動盪而制定計畫」的全球線上峰會。

    參與方式和人選需配合主辦單位 預計會後才公開

    這場峰會將由美國與七大工業國集團（G7）輪值主席國德國、二十國集團（G20）主席國印尼、非洲聯盟（African Union）主席國塞內加爾和加勒比海共同體（CARICOM）主席國貝里斯共同主持。

    美國總統拜登去年九月主持過一場類似的峰會，當時前副總統陳建仁應邀參與。國民黨立委江啟臣昨在立法院外交及國防委員會質詢時問及，我方於此會議的參與為何？今年為何沒有動靜？

    吳釗燮答詢表示，今年我們已經接到邀請，但要配合主辦單位說明參與方式。江追問，今年層級會不會更高？會否由蔡英文總統親自參與？吳表示，「我不能說」，人選方面需要配合主辦單位對外說明，今年應該是比照去年，在會後才公開。

    江啟臣強調，這次會議是著重在各地需求的解決計畫，會議內容包括疫苗、篩檢、治療等主題，他也希望台灣能參與。

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