紐時：美促台改買不對稱作戰武器

美促台添購「不對稱作戰」武器。（路透檔案照）

2022/05/09 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕紐約時報八日報導，在俄羅斯入侵烏克蘭後，美國加快形塑台灣防禦能力。台美政府官員正磋商，台灣是否需採購E-2D「先進鷹眼」預警機、波音公司研製的「魚叉」反艦飛彈或通用動力公司研製的「刺針」肩射防空飛彈。

烏克蘭戰爭使台、美認為，若小規模軍隊能夠採用正確、合適的武器執行「不對稱作戰」戰略，並聚焦在機動及精準的打擊，將可以擊退相對強大的敵軍。據報導，美國政府官員正重新檢視國軍戰力。美國跨黨派國會議員一致相信，有必要使台灣變為足以嚇阻北京侵略的「豪豬」。美方官員認為，諸如美國洛克希德馬丁公司製造的MH-60R「海鷹」反潛直升機，在迎戰中國人民解放軍時，就「不適合」。這些官員已向台灣政府提到，美國國務院將婉拒類似的軍購要求，亦請美國軍火商勿轉而請美國當局同意台灣採購特定武器。

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部分美方官員表示，台灣應該強化岸置防空飛彈系統、武裝無人機及水雷，並儲存大批彈藥。

此外，美國特種作戰司令部司令克拉克（Richard Clarke）日前表示，基於烏俄戰爭的教訓，中國國家主席習近平可能至少在四個方面，已經調整中國的攻台計畫：第一，以壓倒性兵力投入台北市和台灣其他重要城市；第二，採取奇襲；第三，先行反制西方國家可能實施的經濟制裁或孤立；第四，在攻台前後挹注更多資源，控制網路輿論。克拉克建議，美國必須協助台灣成為中國「無法消化的豪豬」。

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