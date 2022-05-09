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    美第七艦隊司令：美日盟國 應加強嚇阻中俄

    美第七艦隊司令：關注中國擴軍及俄在太平洋動向（翻攝自美軍第七艦隊網站）

    美第七艦隊司令：關注中國擴軍及俄在太平洋動向（翻攝自美軍第七艦隊網站）

    2022/05/09 05:30

    〔駐日特派員林翠儀／東京八日報導〕美國第七艦隊司令湯瑪斯（Karl Thomas）接受日本媒體訪問時，對於中國擴軍和軍力不透明表示憂心，並密切關注俄羅斯在太平洋地區的動向；面對這些威脅，美日等同盟國及有共同理念的國家，有必要合作加強嚇阻力，而日本自衛隊非常優秀，可以在整個地區發揮必要的領導作用。

    憂心中國擴軍和軍力不透明

    以日本橫須賀基地為主要據點的第七艦隊，是美國目前最大的海外前線投送部隊，負責維持印太地區的穩定。針對中國不斷加強海上擴權，海軍中將湯瑪斯在去年接任第七艦隊司令後曾表示，必須向態度強硬的對手展現我方的力量。上月廿六日，第七艦隊曾派遣航空母艦「林肯號」打擊群之一的飛彈驅逐艦「桑普森號」（DDG-102）通過台海，展現美國對自由且開放印太地區的承諾。

    上月派遣驅逐艦通過台海

    湯瑪斯日前接受產經新聞訪問，指出中國軍事透明度不若其他國家，令人擔憂。對於俄羅斯侵略烏克蘭，湯瑪斯也強調，俄羅斯是大國，在太平洋也擁有艦隊，第七艦隊會保持警戒，有信心做好監視俄羅斯艦隊在太平洋活動的任務。

    據報導，以美國核動力航艦「林肯號」為主的第三航艦打擊群，今年四月在日本海等地多次實施演訓。湯瑪斯表示，主要是為了牽制頻頻發射彈道飛彈的北韓，向平壤表明「美國不同意北韓的作法」。他強調，對於中俄和北韓，「最重要的是保持嚇阻力」，第七艦隊、陸戰隊以及以沖繩為據點的第三陸戰隊遠征軍的戰略之一，就是加強同盟國、夥伴國的合作關係。

    湯瑪斯也提到美軍四月與日本海上自衛隊在日本海舉行聯合演訓，指出日本鄰近中國，擁有非常優秀的軍隊（自衛隊），可以在整個地區發揮必要的領導作用。他還強調，目前的美日同盟正處於關係最密切的時刻，他常與日本自衛隊艦隊司令官湯淺秀樹舉行定期對話，合作愉快。

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