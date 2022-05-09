自由日日shoot》赴中投資農業 處處地雷 6惡招坑殺台商

國人近三年在中國發展農業受挫樣態

2022/05/09 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共為拉攏台人赴中國發展農業，去年三月發佈「農林廿二條措施」，中國國台辦三月時宣稱，該政策實施屆滿一年，取得幫助台企享受補貼、補助等超過一億元人民幣等四大成果。國安單位調查，中方宣傳說詞未能呈現真實情形，有國人赴中投資農業慘遭中方坑殺，更有台灣民眾赴福建投資農產品失敗，血本無歸。

官方統計，國人赴中投資農業項目逐年遞減，二○一九年十七案、二○二○年十三案，去年三月「農林廿二條措施」發布後，迄今僅十案。儘管中共拉攏國人赴中，但成效並不顯著。

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近三年國人赴中新增投資農業項目，分布於福建、四川、湖北、廣西、貴州、江西、上海、安徽、陝西、江蘇、甘肅、廣東等十二省市，以福建十九案最多、廣西六案次之、四川五案第三；農業投資內容轉趨多元，除種植水果、花卉外，有開發農業副產品、休閒觀光、農業技術諮詢及種苗等多樣化涉農產業。

奪我技術、合作糾紛 台商慘兮兮

不過，國安單位掌握，國人赴中發展涉農領域，主要有六大受挫類型，分別為「中方取得技術後終止合作」、「無故遭解職」、「投資失敗」、「退出經營」、「土地租賃糾紛」、「台商惡性競爭」。

據透露，有雲林民眾赴中國投資，與四川的成都舞東風超市合資成立農科發展公司，中方在取得其「安心芽」育種技術後，藉故終止合作。

政策說變就變 風險大沒保障

此外，中南部一家農產公司副總級人物，任職廈門市超大農產物流公司，負責協助該公司建立雲林縣與高雄市的兩岸農產交流管道，惟在完成階段任務後，無故慘遭解聘。

至於投資失敗案例，有台灣民眾與平潭綜合實驗區的農業合作社簽約生產山茶籽油，因受疫情影響，成品無法運往台灣導致產品滯銷，合作被迫中斷；也有台商與中國人一起在江蘇淮安設立農業科技公司，主營生態農業技術開發和生產經營，因與中國合夥人經營理念不合，只能退出經營。

更大風險是，有台商獨資在青島成立一間農產公司，期間發生土地租賃、銀行放貸等糾紛，二○二一年遭中國法院限制高消費，不得乘坐飛機、出國、投資；另有台商在山東濟南設立農業科技公司，從事蘭花種植事業，因中國同業台商惡性競爭，導致營運不善，土地使用權慘遭法拍。

國安單位研判，中共中央農村工作會議去年底在北京召開，傳達習近平做好「三農」工作要求，各省市將續以資金、市場優勢，輔以國人在中經營有成範例打造宣傳樣板，圖謀爭取台農業界將技術移往中國。

學者：頭殼壞掉才去中國投資

「頭殼壞掉才去中國投資！」健行科技大學企管系教授顏建發受訪直言，赴中投資風險大，政策說變就變，錢不一定能拿回來，還有人身安全問題，連科技大廠都說封就封，農林漁牧業規模更小，能有什麼保障？近年受疫情影響，赴中投資減少，中共宣稱的成果只是大內宣，背後目的是統戰及奪取農業技術，台灣民眾不要被補貼小利給迷惑。

台人赴中國投資農業，卻慘遭惡性坑殺。圖為示意圖。（資料照）

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