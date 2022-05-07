岸田出訪亞歐 關注台海局勢

日本首相岸田文雄五日晚間和英國首相強森進行會談，對於簽署防衛合作「相互准入協定」達成原則共識。（法新社）

2022/05/07 05:30

簽署防衛合作「相互准入協定」 日英達成共識

〔駐日特派員林翠儀、記者楊丞彧／綜合報導〕連續八天走訪六國的日本首相岸田文雄，五日在訪問地英國召開的記者會表示，「（今日的）烏克蘭或許將是明天的東亞」，考慮到中國擴張霸權，他多次譴責俄羅斯以武力試圖改變現狀，並重申台灣海峽的和平與穩定，對日本安保和國際社會的穩定極為重要。

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岸田利用日本黃金週從上月二十九日到本月六日走訪印尼、越南、泰國、義大利、梵蒂岡和英國，展開長達八天的長假外交。他於返日前夕在英國召開記者會表示，此行走訪東南亞和歐洲「取得了確實的成果」。

在一系列的領袖會談中，對於俄羅斯持續對烏克蘭的軍事進攻，以及中國不斷加強霸權主義行動，岸田與各國領袖一再確認，任何地區都不允許憑藉武力改變現狀，以及為實現自由開放的印度太平洋緊密合作的方針。

「烏克蘭或許將是明天的東亞」

記者會上，岸田提到烏克蘭局勢給印太地區的影響時表示，共享普遍價值國家之間的合作日益重要，日本將與盟國及志同道合的國家合作，不允許在印度太平洋、尤其是東亞地區透過武力單方面改變現狀。岸田說，在「烏克蘭或許將是明天的東亞」危機感的背景下，日本改變對俄政策，並與七大工業國（G7）同步採取了制裁等嚴厲措施。岸田也當場宣布四項對俄羅斯追加制裁措施，包括追加凍結約一四○人資產等。

岸田重申「台灣海峽的和平與穩定，對日本安保和國際社會的穩定極為重要，期待以對話解決台灣問題是日本一貫的立場，日本也將持續關心與關注。」

岸田五日晚間和英國首相強森進行會談，雙方除確認將繼續對俄羅斯進行嚴厲制裁之外，為了強化兩國的安全保障合作，也就簽署防衛合作「相互准入協定」（RAA）達成原則共識，並將持續共同開發新型戰機引擎等先進防衛科技。若順利簽署，英國將成為歐洲第一個與日本簽署RAA的國家，未來日英的部隊將可共同執行演訓與救災。

岸田此行訪英備受禮遇，除了英國皇家空軍在兩人會晤前派遣軍機飛越首相官邸所在的唐寧街上空表示敬意，英國政府也在岸田訪英前表示有意全面撤除對日本福島等九縣食品管制措施。岸田則對英國申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）展現的積極態度表肯定。

對於岸田的發言，我外交部發言人歐江安表示，岸田的主張與呼籲不僅反映民主國家的心聲，也贏得國際社會的肯定與贊同。台灣將繼續與日本等理念相近國家攜手合作，共同捍衛國際正義與自由民主的普世價值。

中方批日 「炒作所謂中國威脅」

中國外交部發言人趙立堅則是破口大罵日本「完全沒有資格說三道四」，抨擊「日方頻頻借一些外交活動渲染地區緊張局勢，炒作所謂的中國威脅」，並堅稱台灣問題是中國內政，與烏克蘭問題完全不能相提並論。

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