擅自偵查戰略要域 最高判5年

政院昨通過「戰略要域管制法」，未經許可進入戰略要域，處三年以下有期徒刑。圖為台東志航基地。（資料照）

2022/05/06 05:30

〔記者李欣芳／台北報導〕為因應防衛作戰型態轉變，並兼顧地方發展及人民權益，行政院院會昨通過「要塞堡壘地帶法修正草案」，將法案名稱修正為「戰略要域管制法」。草案放寬全台二十二處要塞堡壘（草案更名為戰略要域）的外圍禁建管制區，將來政府機關有興建公共建設需要，但在原本的外圍禁建區內，可向國防部協商同意放寬興建。

政院通過修法 鬆綁外圍禁建

這次的修法朝向管制更為放寬而非緊縮，國防部官員表示，地方政府若要推動都市計畫，其範圍在原本要塞堡壘的外圍禁建管制區之內，同樣可與國防部協商經同意後推動，但前提是不能妨礙國防安全 。國防部次長李宗孝認為，這次修法刪除第一區及第二區限制，將創造地方發展雙贏。

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此次也修正違反戰略要域禁止及限制事項的處罰。草案第六條規定，非經許可，對戰略要域從事測量、錄影、攝影、描繪、記述或其他偵察行為者，處五年以下有期徒刑，以無人機闖入也適用處罰；至於未經許可進入戰略要域者，處三年以下有期徒刑。

現行規定，國防上所必須控制與確保的戰術要點、軍港及軍用飛機場，稱為要塞堡壘，而要塞堡壘及其周圍必要區域（含水域），稱為要塞堡壘地帶。未來要塞堡壘更名為戰略要域，草案指出，戰略要域指國防或軍事上所須控制與確保的戰略基地、戰術要點所在地域及水域。

草案也刪除第一區及第二區限制，改以劃定戰略要域實施管制。根據現行法規，陸地及水面均分為第一、第二兩區，自要塞堡壘地帶基點或基線起至外方約四百至六百公尺以內為第一區；自第一區界線起至外方約三千至四千公尺以內為第二區。

目前全台共二十二處要塞堡壘，李宗孝表示，現階段並無增減規劃。

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