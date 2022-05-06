M109A6交期延宕 邱國正︰國軍照程序走 也有備案

我向美採購M109A6自走砲因俄烏戰爭導致交期延宕，國防部長邱國正昨表示，國軍一定會照程序走，據理力爭、也有備案。（取自美國陸軍臉書）

2022/05/06 05:30

〔記者吳書緯、編譯茅毅／綜合報導〕我國向美採購的M109A6自走砲傳出交貨延宕，國防部長邱國正昨在立院答詢時表示，M109A6自走砲、刺針飛彈因為近期烏俄戰爭導致延宕改變，國軍一定會照程序走，據理力爭、也有備案，一定會做應對，「 不能說一沒有，兩手一攤」。

立法院外交及國防委員會昨邀邱國正及相關部會報告「《全民國防手冊》之編纂、內容及檢討」，立委趙天麟質詢提到，近期的三項軍購案似乎出現了變化，分別為「神鷹三號」的MH-60R反潛直升機、「M109A6自走砲車」、「遊龍專案」的肩射式刺針防空飛彈，並關切海馬斯多管火箭系統為M109A6的備案是否屬實。

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邱國正答詢說，海馬斯多管火箭系統是備案之一，但不管怎樣都會有替代方案。趙關切何時定案。邱表示，立法院下個會期、也就是九月份預算會期前會定案，將向立院報告。

民進黨立委王定宇關切，有機會購買先進的海馬斯多管火箭系統要把握機會，但是「國軍自走砲老舊的問題，也應該解決」。

生產商：有產能供貨台灣

美國「國防新聞」四日則報導，雖然台灣國防部指由於「產線排擠」，美國政府已請台灣軍方接受其採購的M109A6自走砲延後交貨，但該自走砲製造商─英國最大國防承包商「英國航太系統公司」（BAE Systems）向國防新聞表示，它有替台灣製造該型自走砲的產能。

BAE Systems發言人在電郵中向國防新聞說，待合約獲美國政府敲定，該公司準備好提供台灣M109自走砲，其產能能夠在不違背與既有客戶的合約承諾下，支持台灣國防部的需求。

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