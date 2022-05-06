為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    M109A6交期延宕 邱國正︰國軍照程序走 也有備案

    我向美採購M109A6自走砲因俄烏戰爭導致交期延宕，國防部長邱國正昨表示，國軍一定會照程序走，據理力爭、也有備案。（取自美國陸軍臉書）

    我向美採購M109A6自走砲因俄烏戰爭導致交期延宕，國防部長邱國正昨表示，國軍一定會照程序走，據理力爭、也有備案。（取自美國陸軍臉書）

    2022/05/06 05:30

    〔記者吳書緯、編譯茅毅／綜合報導〕我國向美採購的M109A6自走砲傳出交貨延宕，國防部長邱國正昨在立院答詢時表示，M109A6自走砲、刺針飛彈因為近期烏俄戰爭導致延宕改變，國軍一定會照程序走，據理力爭、也有備案，一定會做應對，「 不能說一沒有，兩手一攤」。

    立法院外交及國防委員會昨邀邱國正及相關部會報告「《全民國防手冊》之編纂、內容及檢討」，立委趙天麟質詢提到，近期的三項軍購案似乎出現了變化，分別為「神鷹三號」的MH-60R反潛直升機、「M109A6自走砲車」、「遊龍專案」的肩射式刺針防空飛彈，並關切海馬斯多管火箭系統為M109A6的備案是否屬實。

    邱國正答詢說，海馬斯多管火箭系統是備案之一，但不管怎樣都會有替代方案。趙關切何時定案。邱表示，立法院下個會期、也就是九月份預算會期前會定案，將向立院報告。

    民進黨立委王定宇關切，有機會購買先進的海馬斯多管火箭系統要把握機會，但是「國軍自走砲老舊的問題，也應該解決」。

    生產商：有產能供貨台灣

    美國「國防新聞」四日則報導，雖然台灣國防部指由於「產線排擠」，美國政府已請台灣軍方接受其採購的M109A6自走砲延後交貨，但該自走砲製造商─英國最大國防承包商「英國航太系統公司」（BAE Systems）向國防新聞表示，它有替台灣製造該型自走砲的產能。

    BAE Systems發言人在電郵中向國防新聞說，待合約獲美國政府敲定，該公司準備好提供台灣M109自走砲，其產能能夠在不違背與既有客戶的合約承諾下，支持台灣國防部的需求。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    朝野接見日本自民黨青年局訪團 蔡英文：台日安全不是單一國家課題
    2022/05/06 05:30

    朝野接見日本自民黨青年局訪團 蔡英文：台日安全不是單一國家課題
    日續公布共艦動態 邱國正：遼寧艦第10次遠航
    2022/05/06 05:30

    日續公布共艦動態 邱國正：遼寧艦第10次遠航

    建商搶布局 高房價外溢周邊受惠
    陳唐山籌組安倍晉三之友會
    2022/05/06 05:30

    陳唐山籌組安倍晉三之友會

    糖友視力模糊 竟然是青光眼！
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播