美日防長會談 再次確認台海安全重要

美國國防部長奧斯汀四日在五角大廈與日本防衛大臣岸信夫舉行會談，兩人關切中俄對國際秩序構成挑戰。（歐新社）

2022/05/06 05:30

嚇阻中國企圖武力改變現狀 美日必要時將採應對措施

〔駐日特派員林翠儀／東京五日報導〕正在美國訪問的日本防衛大臣岸信夫，日本時間五日凌晨與美國國防部長奧斯汀進行會談，再度強調台灣海峽和平穩定的重要性。對於中國加強在東海與南海擴張，雙方同意將加強合作，在必要時採取應對措施，阻止印太地區現狀被片面以武力改變。奧斯汀也重申，對日本提供核保護傘的承諾不會動搖。

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美國總統拜登預定本月下旬訪問日本，日本安保相關黨政要員也利用五月長假期間訪美，除了岸信夫，還有國家安全保障局局長秋葉剛男及前防衛大臣小野寺五典等人。秋葉與白宮國安顧問蘇利文會晤，提及拜登五月的亞洲行，將展現美國對印太地區承諾的強烈信號。

岸信夫：因應飛彈威脅 日需有反擊能力

岸信夫在三日啟程訪美，五日凌晨在五角大廈與奧斯汀進行約七十五分鐘的一對一會談，這也是繼去年三月奧斯汀訪日以來，兩人相隔一年多的面對面會談。

綜合日媒報導，岸信夫與奧斯汀在會談中提到俄羅斯入侵烏克蘭、北韓核試威脅，以及中國海上擴權等問題。岸信夫也向奧斯汀介紹日本預定年底前修改國家安全保障戰略的內容，包括保有「反擊能力」以因應飛彈威脅，以及執政黨近期要求政府大幅提高防衛經費等。

奧斯汀則批評中國在東海與南海的擴張行動，「最近的行為是對自由且開放秩序的共同規範、價值觀和制度的嚴重挑戰」。為有效阻止中國在印太地區片面以武力改變現狀，雙方同意將加強合作，在必要時採取應對措施，並再度確認台灣海峽和平與穩定的重要性。

奧斯汀：提供核保護傘決心 美堅若磐石

除了北韓，日本周邊還有中俄兩國擁有核武。岸信夫表示，他期待與美方共同合作，以確保美國「延伸嚇阻」的可信度與持續性。奧斯汀則重申，美國的「延伸嚇阻」對日本提供包括核保護傘的決心堅若磐石。

正在英國訪問的日本首相岸田文雄五日也強調，台海和平與穩定不僅對日本很重要，也攸關國際情勢穩定。岸田表示，七大工業國集團（G7）必須向俄國展示，入侵烏克蘭將會自食惡果。

另一方面，美國國務卿布林肯確診武漢肺炎，接下來將改為遠距工作。布林肯原本預定五日在華府喬治華盛頓大學針對中國政策發表重大談話，現已確定延後。

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