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    首頁　>　政治

    民進黨新北市議員二選區初選 湧言會李宇翔第一

    2022/05/05 05:30

    〔記者何玉華、邱書昱、翁聿煌／新北報導〕民進黨新北市黨部昨天公布市議員第二選區（林口、五股、泰山）、第四選區（蘆洲、三重）黨內初選的民調結果，在第二選區提名兩席，湧言會系統的新人李宇翔摘下第一名，不但領先現任市議員賴秋媚，原本選情看好的蘇系黃韋鈞意外落馬。

    林口、五股、泰山這三個行政區，在今年底的市議員選舉首度與新莊區分割，獨立成為第二選區，民進黨提名兩席，其中保障女性一席，三位競爭者是賴秋媚，和李宇翔、黃韋鈞兩位新人。

    李宇翔曾任立委趙天麟及新北市議員何博文、鍾宏仁的助理，他訴求在地深耕服務八年；黃韋鈞曾任行政院長蘇貞昌二○一八年參選新北市長的競選總部發言人、立委蘇巧慧的助理。

    民調結果，李宇翔以○．二一五八，領先賴秋媚的○．一七九一、黃韋鈞的○．一四五三，由李宇翔、賴秋媚出線，選前頗被看好的黃韋鈞意外敗北。

    在第四選區，民進黨提名六席，其中保障女性一席，共有七人參與初選，民調成績依序為李余典、陳啟能、邱婷蔚、顏蔚慈、李倩萍、彭佳芸、林永鴻，其中林永鴻未過關；這屆議員選舉的落選頭邱婷蔚捲土重來，以及符合新人提名加權的顏蔚慈順利出線，民調成績超前現任兩名女將李倩萍、彭佳芸。

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