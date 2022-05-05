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    周春米：我才是縣民最好選擇

    立委周春米表示，蘇清泉在屏東深耕多年，是可敬的對手。（資料照）

    立委周春米表示，蘇清泉在屏東深耕多年，是可敬的對手。（資料照）

    2022/05/05 05:30

    〔記者李立法、葉永騫／屏東報導〕國民黨一如外界預期，決定提名前立委蘇清泉二度參選屏東縣長，民進黨日前已提名立委周春米，雖然也有其他無黨籍人士宣布參選，但政壇普遍認為屏東縣長選戰仍將呈現藍、綠對決局面。

    六十四歲的蘇清泉是東港安泰醫院創院院長，曾擔任過國民黨不分區立委及屏東縣黨部主委，四年前代表國民黨挑戰尋求連任的民進黨籍縣長潘孟安落敗後，即宣布四年後將捲土重來，昨天果然獲得國民黨提名。

    立委周春米表示，蘇清泉在屏東深耕多年，是可敬的對手，但無論對手是誰，她都會繼續堅持自己的步調，勤走基層，傾聽民意，她才是屏東縣民最好的選擇。

    歷屆選戰顯示 第三勢力難有空間

    除蘇、周外，曾參選過立委及縣議員的國光旅館經營管理公司董事長潘政治，日前也宣布以無黨籍身分投入屏東縣長選舉；因案退出民進黨卻多次宣示對屏東未來不會「缺席」的立委蘇震清，動向也備受矚目。不過，政壇普遍認為，歷屆屏東縣長選戰結果一再顯示第三勢力難有發揮空間，今年應也不例外。

    國民黨屏東縣長人選已經敲定，但有「小縣長」之稱的屏東市長人選卻出現難產。縣黨部主委廖婉汝表示，屏東市是藍軍最重要的票倉，基於勝選的考量，黨中央希望能推出最具競爭力的市長人選，近期內情勢就會明朗。

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