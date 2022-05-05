小倉將信悼念李登輝：安倍交代 盡力維護台日關係

日本自民黨青年局訪問團昨前往五指山國軍示範公墓特勳區，獻花悼念李登輝前總統。（圖：取自日本台灣交流協會臉書）

2022/05/05 05:30

〔記者蘇永耀／台北報導〕日本自民黨青年局訪問團昨前往五指山國軍示範公墓特勳區，由訪團團長、自民黨青年局長小倉將信眾議員率眾人在李登輝前總統墓前悼念。眾人雙手合十，並在墓前獻上鮮花。

李登輝基金會董事長李安妮代表家屬接待訪團。基金會表示，儀式結束後，小倉在雙方晤談時提到，他來台前曾先拜會日本前首相安倍晉三，安倍特別交代務必盡力維護台日關係。李安妮說，小倉強調李前總統對日本政界與民間的深厚影響，包括李登輝在世時於日本國會演講，他自己在場聆聽感到獲益良多；安倍的辦公室也將李登輝所贈的書籍、紙鎮等物擺放在顯著的位置，顯見敬重。

請繼續往下閱讀...

李安妮說，小倉議員亦主動關切李登輝紀念圖書館的近況，期待能親自出席圖書館開幕。她則說明，圖書館規劃設置於徐州路舊台大法學院，其建築即日治時期的台北商業學校，這些「日本元素」也體現李登輝經歷的時代背景。

日本台灣交流協會昨透過臉書表示，李前總統是台灣史上首位民選總統，為現今自由民主的台灣打下堅實的基石。台灣對日本而言是共享自由、民主、人權、法治等普世價值，並有著緊密經濟關係與人員往來的極重要夥伴，同時也是以真心相繫的珍貴朋友。

日台交流協會：日台友誼長久 吹起溫柔千風

交流協會說，「今日的五指山頭，在莊嚴中吹起了五月的溫柔千風」。相信在李前總統的庇佑下，日台間難能可貴的友情能夠淵遠流長、長長久久地繼續走下去。

日本自民黨青年局長期扮演台日交流的重要窗口，歷任局長多擔任政府要職，如現任首相岸田文雄、前首相安倍晉三都曾擔任自民黨青年局長，兩人曾在青年局期間訪台，晉見時任總統的李登輝。這次青年局訪團來台，也被視為持續台日交流的傳承意義。

蔡英文總統及賴清德副總統今天將接見訪問團。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法