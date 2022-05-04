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    日本自民黨青年局訪團抵台 日台交協：今後交流將更旺盛

    日本自民黨青年局局長、眾議員小倉將信（左五）昨率團抵台訪問。外交部長吳釗燮（左六）與訪問團會晤，並設宴款待。（外交部提供）

    日本自民黨青年局局長、眾議員小倉將信（左五）昨率團抵台訪問。外交部長吳釗燮（左六）與訪問團會晤，並設宴款待。（外交部提供）

    2022/05/04 05:30

    疫後重啟訪台團

    〔記者呂伊萱、蘇永耀／台北報導〕日本自民黨青年局長、眾議員小倉將信昨率團抵台訪問。日本台灣交流協會表示，自民黨青年局與台灣擁有長年的交流歷史，近年幾乎每年都組團訪台，此次訪問是繼二○一九年以來、疫情後重新開展交流的里程碑；協會深信，今後的日台交流會更旺盛、日台友情會更深化。

    外交部長吳釗燮昨與訪團會晤，並設宴款待。行政院長蘇貞昌今將接見訪團，蔡英文總統及賴清德副總統預計於五日在總統府接見。訪團成員在台期間，另將參訪台北市、桃園市及新竹市，並赴五指山國軍公墓弔唁李登輝前總統。

    日本眾議員訪團團員包括眾議員小倉將信、鈴木憲和、鈴木隼人、山口晉、西野太亮及日本青年會議所幹部等共十一人，一行人於三日至七日訪問台灣，由小倉將信擔任團長。小倉行前向前首相安倍晉三、日華懇會長古屋圭司等友台前輩請益，上週更在自民黨總部召開行前記者會，強調這次訪台要向世界宣傳日台強韌的連結。訪團也將就日台間經貿及安全保障的實務課題進行討論，他很感謝台灣方面的協助和歡迎。

    我表達誠摯歡迎

    對於小倉將信眾議員率團訪台，總統府與外交部均表達誠摯歡迎。總統府發言人張惇涵表示，日本自民黨青年局長期扮演台日交流的重要窗口，歷任局長多所擔任政府要職，例如現任首相岸田文雄，及前首相安倍晉三，都曾擔任自民黨青年局長。此次來訪的小倉將信眾議員，在尼加拉瓜與我國斷交之際曾聲援台灣；山口晉眾議員則是台灣女婿。

    張惇涵說，台灣與日本是共享普世價值的民主夥伴，透過此次面對面的交流，能夠更進一步凝聚台日之間的深厚堅實友誼。外交部發言人歐江安說，相信小倉局長率團來訪，定能進一步深化台日雙方在各領域的夥伴關係。

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