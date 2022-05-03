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    桃市邱奕勝︰黨主席說了算 沒有卡關

    桃園市議會議長邱奕勝身兼國民黨桃園市黨部主委。（資料照）

    桃園市議會議長邱奕勝身兼國民黨桃園市黨部主委。（資料照）

    2022/05/03 05:30

    〔記者魏瑾筠／桃園報導〕距離年底九合一大選不到半年時間，國民黨桃園市長的提名人選遲未定案、疑似「卡關」，身兼桃園市黨部主委的桃園市議會議長邱奕勝表示，桃園市長的提名權已由中常會授權給主席朱立倫，提名並沒有「卡關」的問題。

    外傳國民黨中央與地方對桃園市長提名各有意見，導致人選至今無法產生，邱奕勝說，什麼時候提名、要提誰就是黨主席決定，且目前民進黨也還沒有提出人選，對於假設性議題，他不予回應。

    國民黨籍市議員也口徑一致認為，時間到了人選自然就會出來，且民進黨人選也仍未出爐，不必急著決定，「讓子彈再飛一會兒」，過兩個月或許情勢又不一樣。

    多名黨籍議員表示，朱立倫當過桃園縣長，對桃園再熟悉不過，桃園市長提名「沒有僵局」問題，目前至少有立委呂玉玲、台北市議員羅智強表態參選，人才濟濟，外界不必過於操心。

    不過，有黨籍議員表示，朱立倫受訪曾說進行民調會分裂團結，但唯有民調才能讓各方信服，提名人選還是要以民意為依歸。

    也有黨籍議員坦言支持者已經快按捺不住，不解黨中央的想法，質疑為什麼不直接徵召民調最高的立委魯明哲參選，而是要派民調弱的？而且地方也不是沒人，若空降將會造成國民黨議員席次減少、動搖長期穩定的議長寶座。

    市議員黃敬平就不客氣說，日前還傳出黨中央有意徵召前行政院長張善政備戰桃園，地方都覺得莫名其妙，認為提此意見者不是笨蛋、就是白痴，不然就是不住在桃園，這不僅害張善政，更是害國民黨。

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