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    苗縣鍾東錦︰徵詢適當人選 加速提名

    國民黨苗栗縣黨部主委鍾東錦（右三）。（資料照）

    國民黨苗栗縣黨部主委鍾東錦（右三）。（資料照）

    2022/05/03 05:30

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕國民黨下屆苗栗縣長人選，遲未定案，苗栗縣議會議長、國民黨苗栗縣黨部主委鍾東錦希望黨中央依機制儘速提名。黨籍縣議員張淑芬等人盼黨中央展現明確的判斷能力，提名強而有力的「母雞」，不要讓基層再感到焦慮。

    國民黨下屆縣長人選，目前有鍾東錦、立委徐志榮、前農委會農田水利署苗栗管理處長謝福弘被點名，最近也傳出前縣長劉政鴻有意回鍋。

    苗栗縣議員張淑芬坦言，黨中央遲未敲定下屆縣長人選，已讓基層感到相當焦慮，既然黨中央有明確的提名機制，就應展現明確的判斷力，儘快與地方協調，推出強而有力的「母雞」，帶領欲參選下屆公職的黨員往前衝。

    被點名的四人中，以鍾東錦的布局最早，也最為積極爭取。鍾指出，民進黨及時代力量都已完成下屆縣長人選布局，建議黨中央也應加快提名腳步，黨中央提名七人小組，應儘速安排下鄉來徵詢適當的人選。

    鍾東錦表示，黨中央有明確的提名機制，協調不成，再來辦公平的民調，選舉要靠經營，推出的人選，一定要以勝選為原則。

    鍾東錦強調，目前他身兼國民黨苗栗縣黨部主委，基於黨提名的公平性，一旦進行提名作業，他就會暫時請假，把黨部主委職務交予他人，或由黨中央另行指派人選，他都沒意見。

    縣議員鄭碧玉也說，醜媳婦遲早要見公婆，不管提名誰，希望黨中央拿出魄力早點定調，讓基層有方向，大家一起來努力，捍衛苗栗藍天。

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