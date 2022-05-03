竹市許修睿︰黨中央若主導 責任自負

國民黨新竹市黨部主委、議長許修睿。（資料照）

2022/05/03 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕距年底九合一大選只剩六個多月，國民黨新竹市長提名人選仍未決定。國民黨新竹市黨部主委、議長許修睿無奈地說，地方上其實早就決定推出市議員林耕仁出馬，然而黨中央迄今卻只是一直強調「要推會贏的人」。他說，如果到最後黨中央真的要強推其他人選的話，「那就請黨中央負起一切責任」！

許修睿說，國民黨在地方上對於新竹市長人選，早已經凝聚相當的共識，就是由林耕仁出馬，然而黨中央一直以「必須要推出會贏的人」為由，遲遲不宣布由林角逐。他要提醒黨中央，台北認為的「強」，跟新竹在地認為的「適合」，有時候根本是兩碼子事，同樣的人選從台北與從新竹審視，一定會出現觀念上的差異。

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許修睿強調，他身為主委，當然知道最後一定會協調出人選，但是中央一定要更尊重地方、傾聽地方的聲音，而不是一味只相信冷冰冰的民調數字。

許修睿指出，依他推算，最遲五月底或六月初，國民黨新竹市長人選一定要出爐，但如果黨中央要硬推其他人選，黨中央必須負起全部責任。相反地，若最後提名人選是林耕仁，因林是地方決定推出，最後的成敗就由地方黨部來負責。

新竹市議會國民黨團總召陳治雄指出，事實上黨中央並未將立委鄭正鈐列入市長人選，鄭本人也從未說過要選市長，黨中央至今未公布由林耕仁出馬，是因新竹市選情的複雜性，因此多所考量，但他相信最後林耕仁一定能順利出線。

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