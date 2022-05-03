桃竹苗縣市長提名 國民黨中央地方不對盤

國民黨主席朱立倫。（資料照）

2022/05/03 05:30

朱威信不足 無法說服地方 提名陷僵局

〔記者林良昇／台北報導〕桃竹苗過去被視為國民黨優勢選區，今年九合一大選，國民黨卻在桃園市、新竹市、苗栗縣的縣市長提名陷難關，三位地方黨部主委對提名的想法與中央不同調。黨內認為，黨主席朱立倫威信不足，無法說服地方又堅持提名權，中央、地方因打對台而陷僵局。

國民黨在桃園市長提名陷亂局，至今僵局未解，不料桃園提名之亂外擴，同屬桃竹苗生活圈的新竹市、苗栗縣提名也遇到麻煩。黨中央不接受新竹市自提人選（新竹市議會國民黨團已自辦民調，推薦提名新竹市議員林耕仁），也不接受苗栗縣要初選民調，僅有現任首長要連任，提名相對單純的新竹縣倖免。

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朱立倫上任黨主席後，在桃竹竹苗的布局邏輯思維一致，全都由地方議會議長、副議長出任地方黨部主委，包含桃園市黨部主委邱奕勝、新竹市黨部主委許修睿、苗栗縣黨部主委鍾東錦等，卻都發生地方對提名的看法與黨中央不同調的情況。

知曉黨務運作的國民黨人士表示，黨產歸零後，黨中央給地方黨部的支援少，地方黨部營運都仰賴地方籌募，有資源和人脈的地方派系大老們較有能力負擔黨部運作，自然是首選，也開啟朱中央與地方共治的時代。

黨內人士︰與地方勢力共治 不得不的做法

黨內人士指出，國民黨沒錢沒政權，朱立倫與地方勢力共治國民黨，是現階段不得不的做法，若在承平時期，只要經費運轉沒問題，就不太會出亂子，但若遇到選舉提名，出錢出力的地方派系自然會想要有話語權，黨中央如果不願放權給地方，就會打對台陷入提名僵局。

一位北部的國民黨立委直言，國民黨在桃竹苗提名的狀況，根本原因是朱在公投、補選、罷免等選戰上連串失敗，政治威信不足的後遺症。地方不信任黨中央，對選情有自己的意見，中央則想牢牢掌握至關重要的提名權，雙方互不相讓。在政治能量低迷下，黨中央的協調能力會打折，地方會不甩中央。他更直指朱的困境：羅智強公布與朱的私人通話內容，這不符合政治倫理，黨內「中咖」以上的人私下都不認同羅，但誰又願出來為朱說話呢？

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