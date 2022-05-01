不挺升級駐台機構唯一政黨 瑞典議員：執政黨徹頭徹尾可恥

兩週前隨團訪台的瑞典民主黨議員魏馬可直指，瑞典政府在處理台灣的議題上，特別是在民主遭受攻擊的回應上，是「徹頭徹尾的可恥」。（擷取自瑞典國會直播）

2022/05/01 05:30

〔記者楊丞彧／台北報導〕瑞典國會日前以二○五票同意、八十票反對、六十四票缺席通過決議，敦促瑞典政府在我國設立「瑞典之家」（House of Sweden）。其中，投下反對票八十票的議員，全來自少數執政的社會民主黨，在投票前的辯論也成為眾矢之的。兩週前隨團訪台的瑞典民主黨議員魏馬可（Markus Wiechel）直指，瑞典政府在處理台灣的議題上，特別是在民主遭受攻擊的回應上，是「徹頭徹尾的可恥」。

魏馬可：社民黨態度就是「畏懼」

瑞典國會計有三四九席，執政黨社民黨僅一百席，為少數政府。中間黨、左翼黨、綠黨等七黨共七十五席給予信任支持，勉強過半。溫和聯合黨、瑞典民主黨、基督教民主黨與自由黨等反對黨計一七四席。瑞典國會預計在今年九月十一日改選。

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魏馬可表示，他很遺憾社民黨對這件事態度保留，想以「雙邊關係已經很好」、現有機構運作順暢推託，但無論是瑞典商界或在台瑞典公民，都力挺設立「瑞典之家」，渴望盡快改善瑞典外交部的蹩腳政策。他多次質問社民黨議員：「你們有沒有問過在台瑞典人的意見？有沒有？」

魏馬可強調，社民黨的態度之所以如此，原因總結兩個字，就是「畏懼」。他強調，瑞典政府在處理台灣的議題上，特別是在回應民主遭受攻擊上，是「徹頭徹尾的可恥」。

瑞典國會外交委員會副主席馮漢斯也說，他很遺憾社民黨是瑞典國會唯一一個對在台灣設立「瑞典之家」有所保留的政黨，沒有決心跨出這一步。

對於社民黨議員談拉美民主問題，卻隻字未提台灣，自由黨議員佛瑟爾非常不以為然。他說，社民黨人也認同，所有人都要能以公開且自由的投票方式決定自己的未來，適用於拉丁美洲，適用於其他地方，那為什麼一碰到台灣就轉彎了？

左翼黨議員史文內林強調，幾乎所有議員都一致希望強化瑞典在台灣的外交存在，原因相當簡單。儘管台灣幾十年來不斷面臨著強鄰中國的軍事威脅，但仍堅定地朝民主方向前進，並成為亞洲第一個同婚合法化的國家。在許多國家民主退潮之際，瑞典與同樣希望強化民主的國家攜手合作至關重要。

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