促轉會拋移除蔣銅像 改造中正紀念堂

促轉會昨舉行中正紀念堂園區轉型設計展，主張將堂體轉型為「民主歷史記憶館」。（記者方賓照攝）

2022/04/30 05:30

堂體轉型「民主歷史記憶館」

〔記者李欣芳／台北報導〕外界關注中正紀念堂如何轉型，行政院促轉會昨拋出具體構想，主張移除中正紀念堂的蔣介石銅像，但保留堂體予以改造，堂體轉型為「民主歷史記憶館」，規劃相關主題的藝術展覽及展示區域，與鄰近的兩廳院藝文性質共容。

促轉會代理主委葉虹靈表示，這是促轉會首度提出中正紀念堂的堂體轉型為「民主歷史記憶館」，盼記憶館可銘記台灣從不民主走到民主的歷史經驗，去除威權崇拜的痕跡。

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促轉會昨起一連四天在松山文創園區舉辦「我們的明日公園—中正紀念堂園區轉型設計展」，公布尺度設計公司、共感地景創作公司、都市里人規劃設計公司、孫啟榕建築師事務所等四組設計團隊，從不同角度切入所繪製的轉型設計圖，大幅解構宛如皇帝陵寢的威權象徵。

政治受難者關懷協會榮譽理事長蔡寬裕強調，移除中正紀念堂的蔣介石銅像才是一勞永逸作法，以免日後政黨輪替再度回復原貌。台灣二二八關懷協會理事長王文宏認為，蔣介石與蔣經國應為二二八事件和白色恐怖負責，因此銅像必須移除，在銅像移除前關閉大廳，並停止任何對蔣介石銅像的致敬儀式。

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