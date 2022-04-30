港澳專才定居許可放寬╱立委︰防中國滲透 沒把握先別推

民進黨立委賴瑞隆昨表示，若中國透過港澳人士取得我國公民資格，對台滲透統戰，將嚴重影響國安。（資料照）

2022/04/30 05:30

〔記者吳書緯／台北報導〕陸委會推動放寬港澳白領專才來台定居許可，但多位立委表達疑慮；民進黨立委賴瑞隆昨受訪表示，港澳目前被中國完全控制，若透過港澳人士取得我國公民資格，對台滲透統戰，嚴重影響台灣安全，如果沒有完全把握，寧可暫時不要推動。

據了解，陸委會主委邱太三、副主委邱垂正因邱的隨行人員確診，正在居家隔離中，待解除隔離後，將會同內政部、勞動部、教育部人員，於五月二日與民進黨團立委解釋、研商放寬細節與處置。

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立委︰國安風險未明確說明

民進黨立委林靜儀表示，許多民眾產生疑慮，陸續透過各種管道向她和其他立委反映，但她連放寬原因、適用對象、國安風險等細節，都沒有獲得行政單位的明確說明，也沒有相關說帖，根本無法向民眾澄清，既然官方沒說是誰迫切需要，就沒必要一定於五月一日推動，等行政單位和國會充分溝通後再決定。

民進黨立委邱志偉說，紅色滲透是中國在全世界所進行的敵對行為，不管透過人員、產業、企業等方式進行，中國現在對港澳是「一國一制」，從政府、組織、企業、教育體系控制港澳，若貿然放寬，會不會利用這個管道進行滲透，取得國民身分，也一併擁有參政權，進而影響我國政府決策？

邱志偉也說，行政部門不能只說「會經嚴密審查」，這句話純粹就是廢話，只想用這六個字就蒙混過關，陸委會不能以上路做為前提說服國會，必須要以安心、放心為前提，不是貿然強推，是要以最嚴格標準審視。

賴瑞隆說，台灣民主自由禁不起中國及其統治下的香港「操控和破壞」，民主國家都在防止中國的影響與攻擊，台灣在第一線面對中國攻擊，沒有輕忽空間，所以要求陸委會審慎處置，沒有萬全配套措施，必須先停下來，以國家安全為優先，不能有任何漏洞和可乘之機。

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