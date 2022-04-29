聯合報稱美議員團強銷波音客機 陳明通：嚴重懷疑是認知作戰

聯合報報導指美議員來訪強銷波音客機，國安局長陳明通昨表示，「我嚴重懷疑這是一場認知作戰」。（記者塗建榮攝）

2022/04/29 05:30

〔記者吳書緯、楊丞彧、蘇永耀、陳心瑜／台北報導〕美國參議院重量級參議員葛瑞姆等人四月中率團訪台，聯合報昨報導指美國議員來訪目的，為強銷廿四架波音七八七客機。總統府及外交部重批這是惡意中傷、其心可議；國安局長陳明通在立法院外委會答詢時則表示，美國議員團離台多日後，媒體突然報導此事，「我嚴重懷疑這是一場認知作戰」。

總統府昨對報導表示，國會議員為自己國家的產業發聲，是民主國家的常態。發言人張惇涵表示，就像台灣不分政黨的國會議員、縣市首長在出國訪問時，都會介紹台灣的農產品、半導體產業，或在地特色產業，都是很正常的事，外國媒體也不會說是「強銷」。

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張惇涵也說：「聯合報又來了！」美國前駐聯合國大使克拉夫特計畫訪台，就說她要遊說採購煤炭。前國務卿龐皮歐訪台，說他是「商人」。這次，再指參議員是要「強銷」波音飛機。

外交部斥惡意中傷

外交部則批評，此種惡意中傷的言論，不僅扭曲美國會友我議員的原意，更是意圖破壞國人對我國外交工作的信心，外交部深感遺憾。

中華航空回應說，目前相關購機計畫還未定案，將依市場、客貨運能、整體機隊等做專業考量及評估，選擇對公司最有利的機種，外界勿任加臆測。

民進黨立委王定宇昨質詢陳明通，指特定媒體總是在美國政要訪台時，說訪團帶有商業目的。陳明通表示，「我嚴重懷疑這是一場認知作戰」，尤其訪團來這麼多天以後，報紙突然報導這個。

王定宇追問，台灣有特定媒體集團，每年都要去中國見一次政協主席，如果有受命，現在法律有無規範？陳明通說，如果接受境外敵對勢力指示，那就是以「國安法」論處。

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